Sức khỏe

Shopee bị yêu cầu gỡ sản phẩm giảm cân giả giấy phép

D.Thu

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng kinh doanh, gỡ toàn bộ thông tin sản phẩm giảm cân 12kg Minami khỏi sàn thương mại điện tử.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Shopee và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm Giảm cân 12kg Minami bán trên sàn thương mại điện tử.

img

Sản phẩm giảm cân 12kg Minami bán trên sàn thương mại điện tử Shopee. Ảnh chụp màn hình

imgTheo kết quả hậu kiểm, sản phẩm này đang được quảng cáo, buôn bán trên sàn thương mại điện tử Shopee nhưng không được cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm như gắn trên gian hàng.

Cụ thể, sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại HKK (69 Nguyễn Huy Quang, Hà Nội) đứng tên, số công bố 5438/2024/ĐKSP ngày 12-7-2024, nhưng Cục chưa từng cấp giấy tiếp nhận cho sản phẩm này.

Cục An toàn thực phẩm cho biết việc quản lý thực phẩm chức năng thực hiện theo các quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Thông tư số 43/2014/TT-BYT quy định về quản lý thực phẩm chức năng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Hiện nay, các sản phẩm thực phẩm chức năng trước khi lưu hành đều phải được đăng ký bản công bố hoặc tự công bố tại cơ quan quản lý có thẩm quyền. Nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt cần có giấy tiếp nhận mới được phép kinh doanh; thực phẩm bổ sung phải tự công bố và nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý cấp tỉnh.

Do vi phạm trên, Cục đề nghị Shopee rà soát toàn bộ danh mục thực phẩm chức năng, chỉ cho phép buôn bán sản phẩm đã được cấp phép hoặc công bố hợp lệ, đồng thời ngừng kinh doanh và gỡ toàn bộ thông tin về sản phẩm Giảm cân 12kg Minami khỏi hệ thống.

img

Hình ảnh sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng được kinh doanh trên mạng

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đề nghị rà soát các sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, website thương mại điện tử bán hàng và các gian hàng kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng trên các ứng dụng trên mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố, hoặc chưa nộp bản tự công bố đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Người tiêu dùng được khuyến cáo không mua hoặc sử dụng sản phẩm Giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng nói trên và chỉ lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được cấp phép công bố để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Tin liên quan

Đề nghị Shopee, Meta chặn bán thuốc trái phép

Đề nghị Shopee, Meta chặn bán thuốc trái phép

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược đề nghị Shopee, Meta kiểm soát việc rao bán thuốc kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử.

Shopee bán mỹ phẩm chưa được cấp phép

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược vừa có văn bản yêu cầu Shopee ngừng bán, gỡ thông tin và tiến hành thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng.

Nhiều sản phẩm dầu gội, kem chống nắng lại bị thu hồi

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược thu hồi nhiều sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng hoặc chứa chất cấm, trong đó có dầu gội đầu, kem chống nắng.

