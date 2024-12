Showbiz Hàn chao đảo vì "thiết quân luật"

Một số sự kiện tiếp tục diễn ra theo kế hoạch sau khi lệnh thiết quân luật bị hủy nhưng cũng có một số sự kiện khác bị hoãn.

Ca sĩ Lee Seung-hwan ban đầu đã hủy buổi hòa nhạc của mình nhưng đảo ngược quyết định sau khi lệnh thiết quân luật được gỡ bỏ. Sự kiện sẽ diễn ra theo đúng lịch trình.

Cuộc phỏng vấn của nữ diễn viên Seo Hyun-jin ban đầu ấn định sáng 4-12 nhưng đã bị hủy. Một công ty chuyên về quan hệ công chúng tiết lộ: "Cuộc phỏng vấn của Seo Hyun-jin đã bị hủy và các cuộc phỏng vấn với Gong Yoo và Jung Yoon-ha được lên lịch vào ngày 5 và 6 tháng 12 hiện đang được thảo luận".

Mặt khác, cuộc phỏng vấn của đạo diễn Yang Woo-suk cho bộ phim "Big Family" diễn ra theo đúng kế hoạch. Ban tổ chức sự kiện đã quyết định tiến hành sau khi theo dõi chặt chẽ tình hình.

Ca sĩ Dua Lipa, hiện đang trong chuyến lưu diễn châu Á với các điểm dừng chân tại Singapore, Indonesia, Philippines và Nhật Bản, lên lịch biểu diễn tại Hàn Quốc vào ngày 4 và 5 tháng 12 (giờ Hàn Quốc).

Đây là lần trở lại Hàn Quốc của cô sau sáu năm kể từ buổi biểu diễn năm 2018. Bất chấp sự hỗn loạn do tuyên bố thiết quân luật gây ra, nhóm của Dua Lipa đã tuyên bố các buổi hòa nhạc sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, mặc dù họ vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Tương tự, buổi hòa nhạc của ca sĩ Jang Bum-joon vào ngày 4 và 5 tháng 12 sẽ diễn ra. "Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hết sức hôm nay để bảo vệ cuộc sống hằng ngày quý giá của chúng ta. Với tình hình hỗn loạn của đất nước, tôi sẽ không đăng tải bất cứ điều gì trong hai ngày tới. Hãy cập nhật tin tức và tôi sẽ gặp bạn tại buổi hòa nhạc" - Jang Bum-joon chia sẻ trên mạng vào sáng 4-12.

Các buổi công chiếu phim: "The Crow" và "These Trival Things" cũng diễn ra theo đúng lịch trình. Một đại diện từ Pan Cinema, đơn vị phân phối phim "The Crow", tuyên bố, "Rạp chiếu phim chưa đưa ra chỉ thị nào, vì vậy, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo ngay".

Tương tự, Green Narae Media, đơn vị phân phối phim "These Trivial Things", xác nhận sự kiện của họ vẫn diễn ra.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đêm 3-12 đã tuyên bố thiết quân luật từ 23 giờ. Tuy nhiên, sáng sớm 4-12, nội các của ông Yoo Suk-yeol nhất trí dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật.