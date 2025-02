Showbiz Việt: Loạt bê bối gây sốc năm 2024

Đàm Vĩnh Hưng và ồn ào kiện tụng

Vào tháng 5-2024, nhiều khán giả tranh luận về các huy hiệu mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cài trên trang phục trong đêm diễn "Ngày em thắp sao trời" diễn ra tại TP HCM. Nhiều ý kiến cho rằng huy hiệu này là "Biệt công bội tinh" - một loại huy chương của chế độ cũ trước 1975.

Đàm Vĩnh Hưng liên tục vướng bê bối kiện tụng

Trước bàn luận lan rộng cùng phản ứng gay gắt từ công chúng, Đàm Vĩnh Hưng đã 2 lần lên tiếng xin lỗi và hứa rút kinh nghiệm. Phía Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM nắm được thông tin đã mời các tổ chức, cá nhân liên quan Công ty TNHH Tiếng Hát Việt, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nhà thiết kế trao đổi và có biên bản ghi nhận các ý kiến phản hồi.

Chiều 16-7-2024, UBND TP HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về việc đeo "huy hiệu lạ". Anh bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng, phạt 27,5 triệu đồng.

Đến tháng 11-2024, Đàm Vĩnh Hưng vướng kiện tụng cùng tỉ phú Gerard Richard Williams ở Mỹ. Trước đó, ngày 19-2-2024, anh biểu diễn tại nhà của tỉ phú Gerard Richard Williams và vợ là ca sĩ Bích Tuyền, bị tai nạn, phải nhập viện và cắt bỏ một số ngón chân. Anh nộp đơn lên Tòa thượng thẩm bang California - Mỹ, đòi bồi thường 50 triệu USD. Sau đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nộp đơn lên tòa án rút đơn kiện nhưng không được Tòa án chấp thuận.

Phía tỉ phú Gerard Richard Williams cũng đã khởi kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Tòa Thượng thẩm bang California ở quận Orange đòi bồi thường 1 USD (hơn 25 nghìn đồng) kèm yêu cầu công khai xin lỗi. Vụ việc vẫn chưa có kết luận từ tòa.

Nam Em bị phạt vì livestream "cà khịa" showbiz

Nữ ca sĩ, diễn viên, hoa khôi Nam Em gây sốc khi livestream "bóng gió" nhiều người trong giới showbiz. Ban đầu, cô nói chuyện cùng bạn trai trong livestream và sau đó cô nói chuyện cùng Quế Vân trong livetream khác. Dù không nói tên nhưng Nam Em đưa ra nhiều ẩn ý để cư dân mạng phỏng đoán người bị "bóc phốt".

Nam Em liên tục bị phạt

Sự việc gây ồn ào, cuối tháng 2-2024, Nam Em bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng do cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc.

Chưa dừng lại, giữa tháng 3-2024, cô tiếp tục livestream và bị xử phạt thêm 10 triệu đồng. Ngoài ra, Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM báo cáo, kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, xử lý ngăn chặn đối với tài khoản Facebook Nguyễn Lệ Nam Em và tài khoản TikTok Nguyễn Lệ Nam Em của cô.

Nam Thư bị tố làm "tiểu tam"

Tối 4-7-2024, trên mạng xuất hiện loạt tin đồn cho rằng Nam Thư là người thứ ba, xen vào mối quan hệ của người khác. Vụ việc gây bàn tán trái chiều với một số cư dân mạng chỉ trích Nam Thư và một số người hâm mộ ủng hộ cô.

Nam Thư bị tố "tiểu tam"

Sau đó, phía Nam Thư lên tiếng bác bỏ cáo buộc. Trong thông cáo, công ty quản lý của Nam Thư nhấn mạnh những thông tin lan truyền là sai sự thật với mục đích hạ bệ, làm ảnh hưởng danh dự, uy tín Nam Thư. Công ty cũng gửi lời xin lỗi vì những tin lan truyền gây ảnh hưởng những khán giả yêu mến, ủng hộ Nam Thư.

Tháng 8-2024, Nam Thư tổ chức họp báo khẳng định bản thân là nạn nhân, mối quan hệ với người đàn ông trong vụ tố trên chỉ là bạn bè.

Dẫu vậy, người tố cáo vẫn khẳng định có thêm bằng chứng Nam Thư là "tiểu tam". Đến nay, vụ việc vẫn chưa có kết luận phần thắng về phía nào nhưng hình ảnh Nam Thư bị ảnh hưởng nặng nề.

Negav và bê bối "vạ miệng"

Rapper trẻ Negav vướng vào vụ bê bối vạ miệng khi phát ngôn lúc đang ngập tràn cảm xúc trong đêm nhạc "Anh trai say hi" tại TP HCM rằng: "Mẹ ơi, mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa?".

Negav vạ miệng

Nhiều khán giả tức giận, cho rằng Negav cổ xúy việc nghỉ học để làm điều bản thân thích. Họ phê phán Negav không nên phát ngôn như thế tại đêm nhạc.

Trước làn sóng này, Negav đã xin lỗi, giải thích. Tuy nhiên, một số cư dân mạng tiếp tục "đào" lại những lần vạ miệng, những phát ngôn gây sốc trước đây của nam rapper và tiếp tục chỉ trích khiến hình ảnh Negav bị tổn hại.

Chi Dân - An Tây bị bắt vì ma túy

Nam ca sĩ Chi Dân (tên thật Nguyễn Trung Hiếu) và người mẫu An Tây (tên thật Nguyễn Thị An) đã bị công an bắt tạm giam để điều tra hành vi liên quan đến ma túy vào ngày 14-11-2024.

Vụ việc gây chấn động trong làng giải trí Việt.

Chi Dân bị bắt