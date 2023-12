Người mẫu Ngọc Trinh bị bắt



Mặc dù xảy ra vào tháng 10-2023 nhưng vụ Ngọc Trinh bị bắt làm chấn động khắp mạng xã hội và gây bàn tán nhiều chiều sau đó.

Người mẫu kiêm diễn viên này bị lực lượng chức năng bắt tạm giam về tội "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM phối hợp Phòng CSGT, Công an TP Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an TP HCM tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với hoạt động liên quan hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn, biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm lưu thông trên tuyến đường thuộc TP Thủ Đức do Ngọc Trinh, thực hiện.

Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng vẫn thực hiện hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn nhiều với động tác nguy hiểm, phản cảm. Mỗi lần biểu diễn trên mô tô, cô đều cho quay phim lại để biên tập và tự đăng những clip này lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội.

Vụ việc khiến Ngọc Trinh càng tăng thêm tai tiếng, nối dài những vụ bê bối cô vướng phải.

Trấn Thành và lùm xùm "hào quang rực rỡ"

Vào tháng 3-2023, Trấn Thành đến tham dự buổi họp báo ra mắt dự án phim "Hào quang rực rỡ" (The King) chuyển thể từ tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng. Trong lúc chia sẻ tại sự kiện, Trấn Thành rơi nước mắt cảm xúc: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ rất nhiều. Có rất nhiều thăng trầm! Hãy nếm bốn chữ "hào quang rực rỡ" đi rồi biết nó là cái gì".

Ngay sau đó, một làn sóng chỉ trích Trấn Thành lan tỏa trên mạng xã hội. Nhiều chỉ trích cho rằng Trấn Thành than vãn thái quá về nghề của mình trong khi nghề nào cũng có khó khăn, vất vả. Là nghệ sĩ, chịu nhiều áp lực bởi dư luận, cay đắng hơn nhiều nghề nhưng một khi thành công thì người nghệ sĩ nhận được tiền tài, danh vọng lớn.

Những lùm xùm quanh Trấn Thành với bốn chữ "hào quang rực rỡ" vẫn còn bị mang ra giễu nhại sau khi vụ việc đã hạ nhiệt.

Hoa hậu Ý Nhi bị "ném đá"

Ý Nhi - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, đăng quang vào cuối tháng 7, trở thành tâm điểm chỉ trích, nhận vô số "gạch đá" do "vạ miệng". Cô nhận nhiều chỉ trích ngay từ khi phát biểu: "Bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi" cho đến tuyên bố: "Khi bạn bè dành thời gian để ngủ, uống trà sữa thì tôi đã thi hoa hậu".

Mọi chuyện chưa dừng lại, cộng đồng mạng tiếp tục chê Ý Nhi khi cô kể tên mình trước vua Quang Trung, nhà thơ Hàn Mặc Tử khi được yêu cầu kể tên 3 người nổi tiếng quê Bình Định. Cụ thể, nàng hậu đáp: "Em, nhà thơ Hà Mặc Tử và vua Quang Trung".

Vụ việc của Ý Nhi được bàn tán thời gian dài trên Facebook, TikTok và nhiều diễn đàn khác.

Jack và thị phi tiếp diễn

Jack ra video clip ca nhạc (MV) "Từ nơi tôi sinh ra" thu hút chú ý vì có hình ảnh siêu sao bóng đá Messi.

Những ồn ào xuất hiện sau khi có tin đồn Jack bỏ ra 60 tỉ đồng để mời Messi vào MV. Tuy nhiên, tin đồn này đã bị phía Jack bác bỏ.

Vụ khẩu chiến căng thẳng và dai dẳng

Phía Jack cho biết chi 5 tỉ đồng để một doanh nhân kết nối cho chuyến đến Pháp gặp Messi. Phía nam doanh nhân thừa nhận chuyện Jack chi tiền nhưng tố nam ca sĩ nói dối chuyện được Messi tặng áo, ăn tối cùng. Messi chỉ ký tên vào chiếc áo như cách các ngôi sao thường làm cho người hâm mộ mình.

Sau mọi biện giải của các bên, những tranh cãi, chỉ trích vẫn tiếp diễn tạo thành đợt khẩu chiến lớn và dai dẳng trên mạng xã hội vào tháng 9.

Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ

Vào tháng 4, Quách Ngọc Ngoan tuyên bố phá sản, thu hút chú ý cộng đồng mạng. Cụ thể, nam diễn viên cho biết gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian đầu, còn có thể xoay xở với các khoản nợ nhưng nay, mọi thứ đã không thể gồng gánh thêm.

Diễn viên này chia sẻ thêm: "Mặc dù tôi đang nợ, tôi ê chề nhưng thật sự bây giờ tôi không đủ khả năng chi trả. Mong muốn của tôi là xin mọi người cho tôi thời gian để tôi tập trung vào làm việc kiếm tiền trả nợ. Đây là chuyện cá nhân của tôi, chuyện tôi làm thì tôi sẽ tự chịu, không liên quan đến ai cả". Bên cạnh đó, tôi cũng gởi lời xin lỗi đến chủ nợ, người thân, bạn bè lẫn khán giả!".

Anh hứa hẹn nỗ lực làm việc và trả dần cho các chủ nợ.