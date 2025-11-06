Siết chặt kê khai, thu hồi tài sản tham nhũng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 5-11, Quốc hội (QH) thảo luận ở tổ về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng tập trung hoàn thiện các chính sách về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, gồm: đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng; cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; kê khai tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập. Cùng với đó quy định rõ thẩm quyền của các cơ quan thanh tra trong thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; tiếp nhận và xử lý phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng... Đáng chú ý, dự thảo luật quy định tăng giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu đồng; tăng giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu lên 1 tỉ đồng. Quy định này nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và giá cả hiện tăng nhiều so với năm 2018.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH cơ bản tán thành với quy định về nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai và nâng mức biến động tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung.

Đại biểu Trần Công Phàn (đoàn TP HCM) góp ý dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Ảnh: VĂN DUẨN

Thảo luận tại tổ TP HCM về dự án luật này, đại biểu (ĐB) Trương Trọng Nghĩa đặt thêm vấn đề: Để thu hút nhân lực chất lượng cao làm lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thông qua cơ chế thi tuyển, thuê giám đốc… thì cần quy định hợp lý về kê khai tài sản. Theo ĐB Trương Trọng Nghĩa, đối với những đại diện cổ đông được tuyển dụng vào DNNN hoặc những người được thuê thì không nên buộc họ kê khai tài sản, dù vẫn chịu sự điều chỉnh của luật. "Biến động thu nhập trong quá trình làm việc thì phải kê khai, nhưng nếu bắt kê khai tất cả tài sản từ trước thì họ sẽ rất ngại, vì ảnh hưởng đến quyền riêng tư. Mặt khác, Luật Doanh nghiệp cũng đã thiết kế những điều khoản để phòng ngừa rồi" - ông Nghĩa nói.

ĐB Trần Công Phàn đồng tình với việc mở rộng đối tượng kê khai đối với các DNNN nói chung (trên 50% vốn nhà nước trở lên), thay vì chỉ kê khai đối với DN 100% vốn nhà nước như quy định hiện hành, bởi với xu thế cổ phần hóa DNNN thì tỉ lệ DN 100% vốn nhà nước còn rất ít. Tuy nhiên, ĐB Trần Công Phàn đề nghị xem lại những người nước ngoài là lãnh đạo DNNN thì có phải kê khai tài sản, thu nhập hay loại trừ việc kê khai của họ.

Về thu hồi tài sản tham nhũng, thảo luận tại tổ Hà Nội, ĐB Hoàng Văn Cường cho rằng người tham nhũng thường tìm cách tẩu tán, phân tán tài sản cho con, em, người thân trong gia đình. Do vậy, luật phải đưa ra quy định trường hợp đã bị truy tố về tội tham nhũng, làm thất thoát tài sản thì trong quá trình thu hồi tài sản phải điều tra, không chỉ riêng tài sản cá nhân mà còn điều tra cả tài sản của những người có liên quan để phòng tránh tẩu tán. Làm như thế mới bảo đảm tính răn đe, mạnh mẽ hơn trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Cũng trong sáng 5-11, QH thảo luận ở tổ về các dự án luật: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Trong phiên họp chiều, QH thảo luận ở tổ về 3 dự án luật: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo chương trình kỳ họp, hôm nay (6-11), QH tiếp tục thảo luận ở tổ về các dự án luật: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai Chiều tối 5-11, tại phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của QH quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của QH cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết với các lý do như đã nêu tại Tờ trình của Chính phủ; đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các nội dung quy định tại dự thảo Nghị quyết, bảo đảm phù hợp quy định của Hiến pháp; không mâu thuẫn, chồng chéo với các pháp luật hiện hành; bảo đảm tính khả thi, công bằng, minh bạch, không gây khiếu kiện, khiếu nại, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân… Cho ý kiến thảo luận, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết việc trình QH xem xét ban hành nghị quyết này không nhằm mục đích thay thế việc sửa đổi Luật Đất đai, mà nhằm để giải quyết, tháo gỡ những "điểm nghẽn", những vấn đề khó khăn, vướng mắc trước mắt trong tổ chức thi hành Luật Đất đai hiện nay. Còn đối với những vấn đề lâu dài, căn cơ, sẽ được xem xét khi sửa đổi Luật Đất đai.



