Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 17, dự báo đổ bộ chiều tối nay 6-11 từ Quảng Ngãi - Gia Lai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi ở vào khoảng 13,3 độ vĩ Bắc; 113,3 độ kinh Đông, cách Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ rất nhanh khoảng 30 km/giờ.



Dự báo hướng di chuyển và đổ bộ của bão số 13 Kalmaegi lúc 4 giờ ngày 6-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo tới 16 giờ chiều nay ngày 6-11, bão số 13 Kalmaegi ở khoảng 13,8 độ vĩ Bắc; 110,3 độ kinh Đông, cách Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) khoảng 120 km về phía Đông. Cường độ bão cấp 14, giật cấp 17. Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/giờ.

Vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 11,50 độ Vĩ Bắc - 16,00 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,50 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4: khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền từ nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Về tác động, trên biển, ở khu vực giữa Biển Đông bão số 13 Kalmaegi gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m; biển động dữ dội.

Từ sáng ngày 6-11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-6 m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9 m; biển động dữ dội. Khu vực ven biển từ thành phố Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8 m.

Bão số 13 Kalmaegi có thể gây gió giật cấp 14-15 trên đất liền, mưa lớn tới 600 mm

Từ chiều ngày 6-11, khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Dự báo từ chiều tối ngày 6-11, bão số 13 Kalmaegi ảnh hưởng tới đất liền nước ta. Cụ thể, từ phía Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai), giật cấp 14-15. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ tối và đêm 6-11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, từ ngày 6 đến 7-11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt.

Khu vực từ nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt. Từ ngày 8-11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến 8-11, khu vực bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.

Các chuyên gia cảnh báo mưa có cường độ lớn hơn 200 mm trong 3 giờ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.