Thời sự

Siết chặt "lá chắn xanh" bảo vệ Vườn Quốc gia Sông Thanh

Trần Thường

(NLĐO) - Vườn Quốc gia Sông Thanh và các sở, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương ký kết quy chết phối hợp.

Chiều 18-12, tại xã Bến Giằng (TP Đà Nẵng) đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Vườn Quốc gia Sông Thanh với các sở, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Siết chặt "lá chắn xanh" bảo vệ Vườn Quốc gia Sông Thanh - Ảnh 1.

Ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh phát biểu tại lễ ký kết

Theo ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, đơn vị đã chủ động xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp, lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương, hoàn thiện trình UBND TP Đà Nẵng ban hành theo thẩm quyền.

Việc ban hành và ký kết Quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, rõ ràng, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Siết chặt "lá chắn xanh" bảo vệ Vườn Quốc gia Sông Thanh - Ảnh 2.

Ông Trần Út, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cùng ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh ký kết quy chế phối hợp

Không chỉ tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên rừng, quy chế còn gắn với các hoạt động phát triển du lịch sinh thái, hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống trong và ven rừng; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt tại khu vực biên giới thuộc lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Siết chặt "lá chắn xanh" bảo vệ Vườn Quốc gia Sông Thanh - Ảnh 3.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Bên cạnh đó, việc ban hành quy chế sẽ huy động và phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của các lực lượng có liên quan trong việc trấn áp, xử lý triệt để các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, an ninh biên giới, bảo vệ môi trường cũng như các hành vi vi phạm có liên quan khác trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh nói riêng và trên địa bàn 7 xã miền núi TP Đà Nẵng nói chung.

