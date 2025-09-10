HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Siết chặt quy trình, giám sát để loại bỏ nguy cơ sai sót trong điều hành bay

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam siết chặt an toàn điều hành bay, yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong bối cảnh mật độ chuyến bay tăng cao.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa ban hành chỉ thị yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong điều hành bay, trong bối cảnh mật độ chuyến bay ngày càng gia tăng.

Siết chặt quy trình, giám sát để loại bỏ nguy cơ sai sót trong điều hành bay- Ảnh 1.

Kíp trực kiểm soát không lưu tại sân bay Nội Bài

Theo đó, VATM nhấn mạnh "an toàn là giá trị cốt lõi, mục tiêu ưu tiên số một" với cách tiếp cận toàn diện từ cấp Tổng công ty đến từng vị trí làm việc. Ban An toàn chất lượng xây dựng chiến lược, ban hành chính sách, giám sát thực thi; các công ty khu vực cụ thể hóa thành kế hoạch hành động, huấn luyện và giám sát; trung tâm điều hành triển khai trực tiếp tại từng kíp trực.

Đơn vị yêu cầu xây dựng môi trường kỷ luật nhưng cởi mở, khuyến khích báo cáo sự cố, kịp thời phát hiện tình trạng mệt mỏi của nhân viên. 

VATM cũng siết chặt tuân thủ quy trình, đặc biệt quy định nghe - nhắc lại huấn lệnh (Readback - Hearback), phối hợp kiểm tra chéo trong kíp trực, kíp trưởng chịu trách nhiệm điều phối và can thiệp khi cần.

Chỉ thị nghiêm cấm để kiểm soát viên và nhân viên kỹ thuật làm việc khi không bảo đảm thể chất, tinh thần; đồng thời yêu cầu vận hành đúng quy trình các hệ thống kỹ thuật, không bỏ qua hay vô hiệu hóa cảnh báo an toàn.

Siết chặt quy trình, giám sát để loại bỏ nguy cơ sai sót trong điều hành bay- Ảnh 3.

Trung tâm Kiểm soát Đường dài (ACC) TP HCM

Đáng chú ý, chỉ thị kèm phụ lục kế hoạch hành động chi tiết. Trước 15-9-2025, các đơn vị phải ban hành kế hoạch triển khai gửi về Tổng công ty. Trước 31-12-2025, các cơ sở điều hành bay phải xây dựng checklist giám sát cho các quy trình trọng yếu. Quý I/2026 sẽ hoàn thành bài tập huấn luyện tình huống nhắc lại huấn lệnh sai/thiếu để nâng cao kỹ năng kiểm soát viên.

Hàng quý, các đơn vị phát hành bản tin phân tích sự cố, phổ biến bài học kinh nghiệm; hàng năm khảo sát văn hóa an toàn để đánh giá mức độ trưởng thành theo tiêu chuẩn CANSO quốc tế.

Tin liên quan

Cất nóc tháp kiểm soát không lưu cao nhất Việt Nam

Cất nóc tháp kiểm soát không lưu cao nhất Việt Nam

(NLĐO)- Tháp không lưu sân bay Long Thành được thiết kế cao nhất Việt Nam với 123 m, được coi là "bộ não" của siêu dự án sân bay hơn 330.000 tỉ đồng

Boeing và Việt Nam hợp tác nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý không lưu

(NLĐO)- Boeing sẽ hợp tác với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về quản lý không phận, công nghệ và đào tạo, đặc biệt tại sân bay Long Thành.

Bão Wipha tiếp tục mạnh lên, quản lý bay họp khẩn

(NLĐO)- Các cơ sở điều hành bay tăng cường công tác chỉ huy bay, xây dựng phương án ứng phó như bay chờ, bay tránh bão, đổi đường bay

sân bay nội bài Tổng công ty quản lý bay Việt Nam quản lý bay kiểm soát viên không lưu hàng không
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo