Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa ban hành chỉ thị yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong điều hành bay, trong bối cảnh mật độ chuyến bay ngày càng gia tăng.

Kíp trực kiểm soát không lưu tại sân bay Nội Bài

Theo đó, VATM nhấn mạnh "an toàn là giá trị cốt lõi, mục tiêu ưu tiên số một" với cách tiếp cận toàn diện từ cấp Tổng công ty đến từng vị trí làm việc. Ban An toàn chất lượng xây dựng chiến lược, ban hành chính sách, giám sát thực thi; các công ty khu vực cụ thể hóa thành kế hoạch hành động, huấn luyện và giám sát; trung tâm điều hành triển khai trực tiếp tại từng kíp trực.

Đơn vị yêu cầu xây dựng môi trường kỷ luật nhưng cởi mở, khuyến khích báo cáo sự cố, kịp thời phát hiện tình trạng mệt mỏi của nhân viên.

VATM cũng siết chặt tuân thủ quy trình, đặc biệt quy định nghe - nhắc lại huấn lệnh (Readback - Hearback), phối hợp kiểm tra chéo trong kíp trực, kíp trưởng chịu trách nhiệm điều phối và can thiệp khi cần.

Chỉ thị nghiêm cấm để kiểm soát viên và nhân viên kỹ thuật làm việc khi không bảo đảm thể chất, tinh thần; đồng thời yêu cầu vận hành đúng quy trình các hệ thống kỹ thuật, không bỏ qua hay vô hiệu hóa cảnh báo an toàn.

Trung tâm Kiểm soát Đường dài (ACC) TP HCM

Đáng chú ý, chỉ thị kèm phụ lục kế hoạch hành động chi tiết. Trước 15-9-2025, các đơn vị phải ban hành kế hoạch triển khai gửi về Tổng công ty. Trước 31-12-2025, các cơ sở điều hành bay phải xây dựng checklist giám sát cho các quy trình trọng yếu. Quý I/2026 sẽ hoàn thành bài tập huấn luyện tình huống nhắc lại huấn lệnh sai/thiếu để nâng cao kỹ năng kiểm soát viên.

Hàng quý, các đơn vị phát hành bản tin phân tích sự cố, phổ biến bài học kinh nghiệm; hàng năm khảo sát văn hóa an toàn để đánh giá mức độ trưởng thành theo tiêu chuẩn CANSO quốc tế.