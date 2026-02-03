Siết kiểm dịch động vật

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ tại các cơ sở giết mổ theo quy định của pháp luật, bảo đảm động vật đưa vào giết mổ có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch theo quy định.

Song song đó, tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành những quy định về vệ sinh thú y, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở chăn nuôi, thu gom, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh sản phẩm động vật; tăng cường lấy mẫu giám sát nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật gây hại, tồn dư hóa chất, kháng sinh.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2026; tăng cường công tác giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các ổ dịch phát sinh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan; cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc-xin, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Một vụ mua 12 tấn heo bệnh, chết giá rẻ rồi đem bán ra thị trường để kiếm lời bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ cuối tháng 1-2026

Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát tại các tuyến giao thông để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động những tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, không sử dụng các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh thú y.

Các phường, xã cần tổ chức tiêu độc khử trùng và thực hiện tốt công tác tiêm phòng định kỳ cũng như tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi, đặc biệt lưu ý các bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, dịch tả lợn, cúm gia cầm và dại tại những khu vực có nguy cơ cao.