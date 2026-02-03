HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Siết kiểm dịch động vật

Tin-ảnh: N.Tuấn

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý kiểm dịch và kiểm soát giết mổ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ tại các cơ sở giết mổ theo quy định của pháp luật, bảo đảm động vật đưa vào giết mổ có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch theo quy định. 

Song song đó, tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành những quy định về vệ sinh thú y, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở chăn nuôi, thu gom, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh sản phẩm động vật; tăng cường lấy mẫu giám sát nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật gây hại, tồn dư hóa chất, kháng sinh. 

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2026; tăng cường công tác giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các ổ dịch phát sinh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan; cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc-xin, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Siết kiểm dịch động vật và an toàn thực phẩm tại Đồng Nai Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Một vụ mua 12 tấn heo bệnh, chết giá rẻ rồi đem bán ra thị trường để kiếm lời bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ cuối tháng 1-2026

Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát tại các tuyến giao thông để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động những tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, không sử dụng các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh thú y. 

Các phường, xã cần tổ chức tiêu độc khử trùng và thực hiện tốt công tác tiêm phòng định kỳ cũng như tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi, đặc biệt lưu ý các bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, dịch tả lợn, cúm gia cầm và dại tại những khu vực có nguy cơ cao.

Tin liên quan

Chỉ rõ trách nhiệm về an toàn thực phẩm

Chỉ rõ trách nhiệm về an toàn thực phẩm

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị làm rõ hơn về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm bởi đây là vấn đề nhức nhối

Hôm nay, HĐND TPHCM chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng, Sở An toàn thực phẩm

(NLĐO)- Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm và Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Phạm Khánh Phong Lan sẽ trả lời chất vấn của đại biểu HĐND TPHCM phiên họp sáng nay

Những lỗ hổng đáng lo về an toàn thực phẩm

Nguyên nhân vụ ngộ độc khiến trên 300 người nhập viện sau khi ăn "bánh mì cóc cô Bích" đã được chỉ ra - vi khuẩn Salmonella.

cơ quan chức năng hoạt động kinh doanh tỉnh đồng nai xử lý nghiêm phòng chống dịch bệnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo