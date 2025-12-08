HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Những lỗ hổng đáng lo về an toàn thực phẩm

Nguyễn Thị Thanh

Nguyên nhân vụ ngộ độc khiến trên 300 người nhập viện sau khi ăn "bánh mì cóc cô Bích" đã được chỉ ra - vi khuẩn Salmonella.

Kết luận của cơ quan chức năng đã rõ, song phía sau con vi khuẩn ấy là thực trạng quản lý có lúc, có nơi còn lỏng lẻo và văn hóa kinh doanh, tiêu dùng đáng báo động.

Trên 300 người - trong đó có người già, trẻ em - phải nhập viện cấp cứu chỉ vì dùng những ổ bánh mì. Đây không còn là sự cố hy hữu mà là hệ quả của việc thả nổi quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Vụ việc này cho thấy sự chủ quan của một bộ phận người tiêu dùng, đồng thời phơi bày những lỗ hổng đáng lo về VSATTP mà lâu nay chúng ta thường tặc lưỡi bỏ qua.

Thực tế cho thấy việc chế biến món ăn tại nhiều hàng quán vỉa hè hiện nay rất đáng báo động. Với vụ việc "bánh mì cóc cô Bích", một món ăn bình dân quen thuộc lại trở thành nguồn bệnh khi những nguyên tắc tối thiểu bị xem nhẹ. Salmonella không từ trên trời rơi xuống, nó có thể sinh sôi từ những quả trứng, thớ thịt không rõ nguồn gốc, từ những chiếc thớt dùng chung... Vì lợi nhuận, không ít hộ kinh doanh đã bất chấp, "cắt bớt" quy trình tiệt trùng, bảo quản thực phẩm trong điều kiện nhiệt độ thường giữa cái nóng gay gắt của TP HCM. Đó là hành vi coi thường sức khỏe khách hàng.

Nhưng trách người bán một thì nên trách khâu quản lý mười. Với mạng lưới hàng quán dày đặc ở TP HCM, việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP dường như mới chỉ dừng lại ở thủ tục hành chính. Vấn đề cốt lõi nằm ở khâu hậu kiểm. Chúng ta đang thiếu những cuộc thanh tra đột xuất, thiếu những chế tài đủ sức răn đe những kẻ làm ăn cẩu thả.

Khi cơ quan chức năng đợi đến lúc "mất bò mới lo làm chuồng" thì hậu quả người dân đã gánh đủ. Nếu chế tài chỉ dừng lại ở phạt tiền, tình trạng này sẽ còn tái diễn. Vì vậy, cần thiết phải mạnh tay hơn với những hành vi vi phạm VSATTP. Chẳng hạn, với vi phạm nghiêm trọng, cần phải tước quyền kinh doanh vĩnh viễn, thậm chí xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận sự dễ dãi của chính người tiêu dùng đã vô tình tiếp tay cho thực phẩm bẩn. Tâm lý thấy đông là mua, thấy rẻ là ăn đã tạo nên đất sống cho những món ăn chế biến cẩu thả. Đã đến lúc thực khách phải biết tự bảo vệ mình, biết nói không với những hàng quán nhếch nhác. Quyền lực của người tiêu dùng chính là sự tẩy chay mạnh mẽ nhất đối với những kẻ kinh doanh gian dối.

Đừng để VSATTP mãi là điệp khúc "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" mỗi khi có sự cố xảy ra. Siết chặt quản lý từ gốc, xử phạt nghiêm minh và nâng cao ý thức cộng đồng là đòi hỏi bắt buộc lúc này. Đừng để sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng tiếp tục bị đánh cược với những món ăn thiếu an toàn.

Tin liên quan

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Xác định "thủ phạm" Salmonella

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Xác định "thủ phạm" Salmonella

Tính đến 12 giờ ngày 12-11, các bệnh viện ở TP HCM đã tiếp nhận 316 trường hợp rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì cóc cô Bích.

Sau ổ bánh mì "thương hiệu": Ai đang "ngộ độc" trách nhiệm?

Vụ ngộ độc bánh mì "thương hiệu" 30 năm phơi bày sự tắc trách chết người của chủ cơ sở và lỗ hổng quản lý.

Công an làm việc với tiệm bánh mì cóc Cô Bích

(NLĐO) - Đại diện tiệm bánh mì cóc Cô Bích cho biết đã làm việc với công an và các cơ quan chức năng do nghi xảy ra ngộ độc

TP HCM bánh mì an toàn thực phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm bánh mì cóc Cô Bích
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo