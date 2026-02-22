HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Siết thuế bán hàng livestream, thương mại điện tử: Nhiều cá nhân đã chủ động nộp thuế

Thy Thơ - Ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) – Thuế TPHCM nhấn mạnh việc siết chặt quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử không chỉ nhằm bảo đảm công bằng về nghĩa vụ thuế

Theo Thuế TPHCM, sau khi triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động thương mại điện tử trong năm 2025, cơ quan thuế trên địa bàn đã xử lý khoảng 2.500 tổ chức, cá nhân vi phạm. Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp ước tính lên đến 295 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình rà soát, có 25 hộ và cá nhân kinh doanh online, chủ yếu bán hàng qua hình thức livestream trên các nền tảng mạng xã hội, đã chủ động kê khai và nộp thuế với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, bao gồm thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Lãnh đạo Thuế TPHCM cho biết kết quả này có được nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đặc biệt là việc hỗ trợ các hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử tiếp cận và sử dụng Cổng thông tin thương mại điện tử của ngành thuế để thực hiện kê khai, nộp thuế trực tuyến một cách thuận tiện.

Siết thuế thương mại điện tử 2026: Nhiều cá nhân chủ động nộp thuế livestream - Ảnh 1.

Cơ quan thuế sẽ thu thập danh sách các nhà cung cấp phiên livestream bán hàng, từ đó tiến hành kiểm tra, rà soát tính tuân thủ pháp luật thuế

Theo thống kê, từ tháng 12-2024 đến hết năm 2025, đã có 50.838 hộ và cá nhân kinh doanh đăng ký thuế, với tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước đạt 545,8 tỉ đồng. Những con số này cho thấy mức độ tuân thủ pháp luật thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử đang từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số vẫn gặp nhiều khó khăn. Một số cán bộ thuộc Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TPHCM) cho biết việc xác định nghĩa vụ thuế của các cá nhân livestream bán hàng còn nhiều vướng mắc.

Nguyên nhân chủ yếu là các phiên livestream thường diễn ra tự phát, thời gian ngắn, sau khi kết thúc người bán nhanh chóng xóa đường link. Điều này gây khó khăn cho việc xác minh danh tính người bán cũng như doanh thu thực tế phát sinh.

Đối với nhóm cá nhân cung cấp nội dung số có thu nhập từ quảng cáo, bản quyền, phần mềm…, thông tin trên các kho ứng dụng như Apple Store hay Google Play thường chỉ hiển thị tên nhà phát triển, thiếu dữ liệu cụ thể về danh tính và quốc gia, khiến cơ quan thuế gặp trở ngại trong việc quản lý.

Trước thực tế này, trong năm 2026, Thuế TPHCM xác định một trong những giải pháp trọng tâm là phối hợp với Cục Thuế làm việc với các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, TikTok, Facebook, Lazada… nhằm thu thập danh sách các tài khoản livestream có doanh thu lớn. Qua đó, cơ quan thuế sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát việc chấp hành nghĩa vụ thuế của cá nhân kinh doanh online và hoạt động tiếp thị liên kết, góp phần hạn chế thất thu ngân sách.

Thuế TPHCM nhấn mạnh việc siết chặt quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử không chỉ nhằm bảo đảm công bằng về nghĩa vụ thuế, mà còn hướng đến xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bền vững trên các nền tảng số.

