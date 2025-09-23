HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Siêu bão Ragasa lớn hơn cả tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc căng thẳng

Huệ Bình

(NLĐO) – Bão Ragasa mang theo gió mạnh và mưa lớn đang tiến thẳng vào tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Ragasa sẽ đổ bộ vào vùng ven biển từ TP Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông) đến TP Văn Xương (tỉnh Hải Nam) từ rạng sáng đến chiều 24-9, với cường độ bão mạnh hoặc siêu bão.

Với bán kính vùng gió cấp 7 lên tới khoảng 500 km, bão Ragasa sẽ mang đến gió giật cực mạnh cấp 14-17, sóng cao từ 6-13 m và mưa lớn đến rất lớn trên diện rộng.

Tờ The Paper đánh giá bão Ragasa có kích thước khổng lồ, lớn hơn cả toàn bộ tỉnh Quảng Đông, và dự kiến sẽ có sức tàn phá vượt qua bão Wipha (năm 2025) và bão Saola (năm 2023).

Siêu bão Ragasa lớn hơn cả tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc căng thẳng- Ảnh 1.

Cửa hàng ở Thâm Quyến dán băng keo hình chữ "X" lên cửa kính để chống bão. Ảnh: The Paper

Siêu bão Ragasa lớn hơn cả tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc căng thẳng- Ảnh 2.

Cửa kính được gia cố bằng ván gỗ và thùng chứa nước. Ảnh: The Paper

Các khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất và nguy cơ đặc biệt

Chuyên gia Vương Hải Bình của Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết sau khi đổ bộ, bão sẽ suy yếu dần. Tuy nhiên, phần lớn Quảng Đông, khu vực Đông Nam Phúc Kiến và phía Đông Quảng Tây sẽ có mưa to đến rất to.

Một chuyên gia khác, ông Vương Tinh, cảnh báo thêm rằng hơi ẩm từ rìa bão sẽ di chuyển lên phía Bắc, gây mưa lớn từ xa ở các khu vực như Giang Hoài và Giang Nam.

Theo chuyên gia phân tích khí tượng Lý Ninh, thời gian và địa điểm đổ bộ chính xác của bão Ragasa vẫn chưa chắc chắn. Bão có thể đổ bộ vào miền Trung Quảng Đông, bán đảo Lôi Châu hoặc thậm chí đảo Hải Nam.

Cường độ và đường đi của bão có nét tương đồng với bão Mangkhut năm 2018.

Bão Mangkhut năm đó đã gây ra gió lớn kéo dài, mưa to trên diện rộng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đường bộ, đường biển và đường hàng không tại nhiều khu vực của Quảng Đông, Hồng Kông, Ma Cao và Hải Nam.

Siêu bão Ragasa lớn hơn cả tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc căng thẳng- Ảnh 3.

Chốt bảo vệ tại Công viên vịnh Thâm Quyến được buộc chặt để gia cố. Ảnh: The Paper

Ông Vương Hải Bình cũng đặc biệt lưu ý về hiện tượng nước biển dâng cao bất thường do gió bão mạnh gây ra. Nhiều khu vực ven biển ở Quảng Đông sẽ có nguy cơ xảy ra thủy triều dâng cao và nước biển tràn ngược vào đất liền.

Các khu vực trũng thấp ven biển ở Chu Hải, Trung Sơn, Thâm Quyến, Đông Hoản và một số quận của tỉnh Quảng Châu có nguy cơ cao bị nước biển tràn vào vào trưa ngày 24-9.

Siêu bão Ragasa lớn hơn cả tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc căng thẳng- Ảnh 4.

Người dân Thâm Quyến mua nhu yếu phẩm tại siêu thị. Ảnh: The Paper

Siêu bão Ragasa lớn hơn cả tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc căng thẳng- Ảnh 5.

Ngày 22-9, người dân TP Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, tích trữ đồ dùng sinh hoạt. Ảnh: The Paper

Công tác chuẩn bị và ứng phó với bão tại nhiều địa phương

Đối mặt với bão Ragasa, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Đông và Hải Nam đã thực hiện "5 ngừng" (ngừng học, ngừng làm, ngừng sản xuất, ngừng vận tải, ngừng kinh doanh).

Người dân địa phương tích cực chuẩn bị bằng cách tích trữ đồ dùng và dán băng keo chữ "X" lên cửa kính và gia cố các công trình công cộng.

Theo tờ The Paper, để giúp người dân có nơi đậu xe an toàn, quận Tương Châu của TP Chu Hải đã mở 33 bãi đậu xe miễn phí với gần 10.000 chỗ cho người dân sử dụng tạm thời.

Trong khi đó, các tàu cá tại ngư trường Phúc Kiến và các khu vực khác đã trở về cảng trú bão vào ngày 22-9, tất cả thuyền viên đã lên bờ. Cảng Tân Hải, Hải Khẩu sẽ ngừng hoạt động từ 18 giờ (giờ địa phương) ngày 23-9, dự kiến kéo dài đến tối ngày 25-9.

Tạp chí Thương mại Thâm Quyến đưa tin Thâm Quyến đã điều động 753 xe cứu hộ và phối hợp với 25 bãi đậu xe, có thể chứa gần 7.000 phương tiện để trú ẩn tạm thời, tạo nền tảng vững chắc cho công tác cứu hộ.

Trước mối đe dọa của bão, chính quyền Đặc khu Hồng Kông đã triển khai công tác ứng phó toàn diện. Các bức tượng tại Quảng trường Giao dịch Trung Hoàn được cố định bằng dây thừng, cửa kính tại các trung tâm mua sắm được dán băng keo.

siêu bão ragasa Quảng Đông sơ tán khẩn cấp tàn phá Hong Kong
