Theo Cơ quan Khí tượng Phillipines (PAGASA), siêu bão Ragasa - được biết đến với tên địa phương Nando - đã đổ bộ vào đảo Panuitan, tỉnh Cagayan phía Bắc nước này vào chiều 22-9. Sức gió của Ragasa mạnh 215 km/giờ và giật lên tới 295 km/giờ.

Trong các video do cơ quan ứng phó thảm họa chia sẻ, tỉnh Cagayan hứng chịu gió mạnh và mưa lớn, gây sóng cao và cây cối rung lắc dữ dội.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr ra lệnh cho cơ quan ứng phó thảm họa Philippines đặt trong tình trạng báo động toàn diện và huy động tất cả cơ quan chính phủ ứng phó với cơn bão.

Ngoài ra, chính phủ Phillipines đã đóng cửa doanh nghiệp và trường học trên khắp vùng đô thị Manila và phần lớn đảo Luzon, khi các dải mưa bắt đầu tiếp cận khu vực này. Giới chức đặt cảnh báo mất điện, lở đất, lũ lụt cùng biển động nguy hiểm.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy siêu bão Ragasa đang di chuyển qua đảo Panuitan ở Cagayan vào lúc 17 giờ ngày 22-9. Ảnh: RAMMB

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ và Chính quyền Địa phương Philippines cho biết hơn 10.000 người đã được sơ tán trên khắp miền Bắc và miền Trung Luzon. "Nhà cửa và tài sản có thể tái thiết, nhưng sinh mạng đã mất thì không" - bộ này nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi người dân chú ý đến cảnh báo sơ tán.

Các hãng hàng không Phillipines hủy 20 chuyến bay nội địa, chủ yếu phục vụ các trung tâm chính của Luzon, trong khi cảng biển tạm dừng dịch vụ phà.

Siêu bão Ragasa quần thảo Philippines, toàn khu vực báo động (Clip: Thanh Long)

Tại Trung Quốc đại lục, chính quyền kích hoạt các biện pháp kiểm soát lũ lụt ở một số tỉnh phía Nam, cảnh báo mưa lớn bắt đầu từ đêm 23-9. Các quan chức chuẩn bị di dời 400.000 người khỏi các vùng trũng và ven biển của Thâm Quyến - siêu đô thị với khoảng 17,5 triệu dân. Còn các chuyến tàu sẽ ngưng hoạt động vào ngày 23-9 trên khắp tỉnh Quảng Đông.

Mặc dù siêu bão Ragasa không đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan - Trung Quốc, các dải mưa dự kiến mang theo mưa lớn đến bờ biển phía Đông của hòn đảo này. Đài Loan ban hành cảnh báo trên bộ và trên biển, hủy 146 chuyến bay bên trong hòn đảo và sơ tán hơn 900 người khỏi miền núi phía Nam và phía Đông.

Sau khi đi qua phía Nam đảo Đài Loan, Ragasa dự kiến di chuyển về phía Nam đặc khu Hồng Kông - Trung Quốc vào sáng sớm 24-9, với sức gió tối đa hơn 200 km/giờ và giật lên tới 250 km/giờ, tương đương bão cấp 3.

Giới chức Hồng Kông đã tăng cường chuẩn bị ứng phó với kịch bản lũ lụt, lở đất và cây đổ, đồng thời đóng cửa trường học trong hai ngày 23 và 24-9. Sân bay vẫn mở cửa nhưng thu hẹp quy mô.

Ông Yeung Tat-wing - Giám đốc cung cấp dịch vụ thuộc Cục Quản lý Sân bay Hồng Kông - cho biết hoạt động bay sẽ giảm từ 18 giờ ngày 23-9 (giờ địa phương) và hầu hết chuyến bay sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 24-9. Hãng hàng không Cathay Pacific thông báo sẽ hủy khoảng 500 chuyến bay.

Người dân thành phố đã bắt đầu tích trữ nhu yếu phẩm từ sáng 22-9. Hàng dài người xếp hàng tại các siêu thị, khi các sản phẩm như sữa đã bán hết, còn rau củ có giá cao gấp 3 lần giá thông thường tại các chợ thực phẩm tươi sống.