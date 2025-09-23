HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Siêu bão Ragasa vừa rời đi, đã xuất hiện vùng áp thấp mới gần Philippines

(NLĐO) - Siêu bão Ragasa đã rời khỏi Khu vực trách nhiệm của Phiilippines (PAR) vào sáng 23-9.

Theo Manila Times, ngay sau khi siêu bão Ragasa - mà Philippines gọi là Nando - vừa rời đi, một vùng áp thấp mới có khả năng đi vào PAR ngay trong cùng buổi chiều.

Theo ông Nathaniel Servando, lãnh đạo Cục quản lý Thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA), tín hiệu số 2 vẫn được duy trì trên quần đảo Babuyan của nước này, cùng với tín hiệu số 1 trên đảo Batanes và một số tỉnh lân cận.

Siêu bão Ragasa vừa rời đi, đã xuất hiện vùng áp thấp mới gần Philippines- Ảnh 1.

Cảnh sát biển Philippines cứu hộ một em bé khi siêu bão Ragasa ảnh hưởng đến tỉnh Cagayan, miền Bắc Philippines hôm 22-9 - Ảnh: Cảnh sát biển Philippines/AP

Bản tin trưa 23-9 của PAGASA cho hay siêu bão Ragasa hiện duy trì sức gió ở vùng gần tâm bão lên đến 185 km/giờ, giật 230 km/giờ.

Cơ quan này dự báo Ragasa có khả năng duy trì cường độ trong vòng 24 giờ tới trước khi bắt đầu suy yếu do điều kiện thời tiết ở vùng biển phía Nam Trung Quốc đại lục và lực ma sát ngày càng tăng do gần đất liền.

Dự kiến bão tiếp tục suy yếu sau khi đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc tối 24-9.

Trong khi đó, họ đang theo dõi chặt chẽ chuyển động của vùng áp thấp được phát hiện ngoài khơi Mindanao, dự kiến sẽ đi vào PAR vào chiều 23-9.

Nó dự kiến nhanh chóng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và được đặt tên là Opong, sau đó trở thành cơn bão thứ 15 đổi bộ Philippines trong năm nay.

Theo cập nhật vào chiều cùng ngày của PAGASA, Opong có thể gây mưa lớn cho một số khu vực ở Philippines từ chiều 24-9 đến ngày 26-9, với vũ lượng từ 50-200 mm. Một số nơi có thể hứng chịu lượng mưa lớn hơn do kết hợp với mưa do gió mùa.

Tin liên quan

Mắt siêu bão Ragasa nhìn từ vũ trụ: Hình ảnh khiến cả thế giới lo lắng

Mắt siêu bão Ragasa nhìn từ vũ trụ: Hình ảnh khiến cả thế giới lo lắng

NLĐO) – Siêu bão Ragasa, cơn bão mạnh nhất năm nay, đang di chuyển qua phía Bắc Philippines, hướng về phía Nam Trung Quốc, gây ra gió giật và sóng lớn.

Siêu bão Ragasa quần thảo Philippines, toàn khu vực báo động

(NLĐO) - Siêu bão Ragasa quét qua miền Bắc Philippines vào chiều 22-9 và dự báo gây ảnh hưởng tới một số khu vực khác tại châu Á trong những ngày tới.

Siêu bão Ragasa tiếp tục mạnh lên, sức gió lên 215 km/giờ

(NLĐO) - Siêu bão Ragasa mạnh lên khi hướng tới vùng cực Bắc Luzon – Philippines, buộc người dân phải sơ tán.

