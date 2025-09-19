HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ba cơn bão khuấy đảo Thái Bình Dương, bão Ragasa thuộc loại "mạnh nhất năm nay"

Anh Thư

(NLĐO) - Bão Mitag, bão Ragasa và bão Neoguri đã hình thành liên tiếp trong ngày 18-9 gần bán đảo Triều Tiên.

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) thông báo hôm 19-9, nước này dự kiến hứng chịu mưa lớn trong suốt tuần do ảnh hưởng từ 3 cơn bão cùng hoành hành ở Thái Bình Dương là bão Mitag, bão Ragasa và bão Neoguri.

Ba cơn bão này đã hình thành từ áp thấp nhiệt đới trong ngày 18-9, hiện ở gần bán đảo Triều Tiên.

Ba cơn bão khuấy đảo Thái Bình Dương, bão Ragasa thuộc loại "mạnh nhất năm nay"- Ảnh 1.

Biển báo Tín hiệu gió mạnh số 3 được ban hành tại Hồng Kông - Trung Quốc hôm 19-9 - Ảnh: CHINA DAILY

Mặc dù không có cơn bão nào trong số đó hiện được dự báo sẽ tác động trực tiếp đến bán đảo Triều Tiên, các chuyên gia vẫn lưu ý rằng đường đi và cường độ của chúng có thể thay đổi tùy thuộc vào những thay đổi của hệ thống áp cao Bắc Thái Bình Dương và các điều kiện xung quanh.

Trong số đó, bão Mitag có cường độ tương đối yếu và hiện di chuyển về phía đặc khu Hồng Kông - Trung Quốc, dự kiến suy yếu thành rãnh áp thấp vào ngày 20-9.

Theo China Daily, tín hiệu gió mạnh số 3 đã được ban hành tại Hồng Kông và sẽ vẫn có hiệu lực ít nhất cho đến 9 giờ sáng ngày 20-9 khi cơn bão nhiệt đới dữ dội Mitag đổ bộ gần Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông vào buổi chiều cùng ngày,

Theo Đài quan sát Hồng Kông, bão Mitag dự kiến tiến gần hơn khu vực cửa sông Châu Giang vào đêm 19-9 trước khi suy yếu dần, đi vòng qua khoảng 100 km về phía Bắc Hồng Kông.

Vào lúc 4 giờ chiều, ước tính Mitag cách Hồng Kông khoảng 120 km về phía Đông Đông Bắc và di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ về phía khu vực cửa sông Châu Giang.

Còn bão Neoguri đang di chuyển về phía bờ biển phía Đông Nhật Bản, dự kiến ra biển từ ngày 21-9.

Đáng chú ý nhất, bão Ragasa đã mạnh lên thành bão cấp 3 theo phân loại của KMA, tức duy trì sức gió tối đa từ 178 km/giờ đến 208 km/giờ, nhiều khả năng trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất từ đầu năm 2025 đến nay.

Đường đi dự kiến của Ragasa có thể ảnh hưởng đến các khu vực trong biển Đông, trải dài từ phía Bắc Philippines đến phía Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông và một số khu vực khác của Trung Quốc.

Bão Ragasa có khả năng thay đổi đường đi dự kiến và di chuyển về phía bán đảo Triều Tiên, nhưng rất thấp. Mặc dù vậy, KMA vẫn đang theo dõi chặt chẽ.

bão ragasa bão Neoguri bão Mitag Bán đảo Triều Tiên Thái Bình Dương
