Siêu mẫu Xuân Lan mạnh tay chi tiền tỉ làm phim thời trang ở Thái Lan

Những thước phim thời trang tuyệt đẹp của dự án The New Generation of Models tại bãi biển xinh đẹp Nui Beach, thuộc Phuket - Thái Lan.

Giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ, các người mẫu thoải mái đi chân trần trên cát, hòa mình vào vẻ đẹp nguyên sơ, quyến rũ của bãi biển Phuket (Thái Lan). Làn nước biển trong xanh, bãi cát mịn trải dài và những mỏm đá tự nhiên uốn lượn đã trở thành chất liệu hoàn hảo để đội ngũ Trần Film ghi lại những thước phim nghệ thuật đầy cảm xúc.

Với tâm huyết mang show thời trang Việt Nam ra quốc tế, siêu mẫu Xuân Lan cùng ekip dành hết tâm huyết để thực hiện dự án "The New Generation of Models" tại nhiều điểm đến nổi tiếng, mang thời trang Việt Nam tỏa sáng trên trường quốc tế.

Để sản xuất "The New Generation of Models" lần này tại bãi biển xinh đẹp Nui Beach, thuộc Phuket - Thái Lan, siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ đã mất hơn 6 tháng để chuẩn bị và đầu tư hàng tỉ đồng. Nguyên phần giấy phép từ Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng đã mất hơn 3 tháng và tốn hàng trăm triệu đồng.

Những thước phim thời trang tuyệt đẹp

Trong thời gian chỉ vỏn vẹn 10 tiếng, Xuân Lan đã tập hợp nhân sự hơn 100 người để thực hiện những thước phim thời trang đẹp đẽ và chuyên nghiệp nhất ở nước bạn, nhất là khi địa điểm thực hiện show diễn là đảo hoang thiếu thốn cơ sở hạ tầng.

Xuân Lan cho biết: "Trong điều kiện thiếu thốn cơ sở hạ tầng, thời tiết gay gắt hơn 40độC, bản thân tôi và team Kiếng Cận, Trần Film lăn xả khi ngâm mình trong nước từ sáng cho đến chiều tối để thực hiện show diễn. Bù lại cho sự vất vả này là những thước phim đáng đồng tiền bát gạo. Điều đó đủ để chúng tôi có động lực sống mãi với nghiệp của mình".

Show diễn thời trang tại Phuket lần này quy tụ 4 nhà thiết kế bao gồm: Tommy Tường Lê, Trương Thanh Long, Trần Lê Đại Nam và Nguyễn Minh Triết.

40 mẫu thiết kế của 4 nhà thiết kế Tommy Tường Lê, Trương Thanh Long, Trần Lê Đại Nam và Nguyễn Minh Triết đã làm nên show diễn thời trang tuyệt vời trên đất Thái Lan. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn và sức sáng tạo trẻ trung đã mang đến màn trình diễn mãn nhãn với hơn 40 mẫu thiết kế ấn tượng.

Dự án có sự tham gia của nhiều người mẫu chuyên nghiệp ở các thế hệ, từ những tên tuổi đình đám như siêu mẫu Xuân Lan, Á hậu Quỳnh Anh, Hoa hậu Đại sứ toàn cầu Vanessa Vu Tuong Van, người mẫu Nguyễn Hợp,...đến các gương mặt triển vọng từ học viện Xuan Lan's Academy như Victoria Thiên Ân, Kim Gia Hân, Trọng Phương, Tuấn Khải, Tuấn Kiệt, Trúc Hà, Cheryl Dương, Đỗ Nhã Tâm,...