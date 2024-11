Xuân Lan biến báo ở thảm đỏ

Xuân Lan thần thái trên thảm đỏ

Gần đây siêu mẫu Xuân Lan thu hút sự chú ý khi xuất hiện ở thảm đỏ nhiều sự kiện gồm Tuần lễ thời trang Việt Nam, show thời trang của Nhà thiết kế Hà Thanh Việt, Tiktok Awards Vietnam… Cô cho biết: "Tôi nghĩ là mình nên thường xuyên xuất hiện lại để tăng thêm sự kết nối với mọi người. Tôi vẫn là người của thời trang, sản xuất thời trang và đang dạy người mẫu thời trang. Nên tôi muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến với các học trò của tôi về sự đa dạng và biến hóa với thời trang".

Xuân Lan luôn biết cách làm mới mình qua từng bộ trang phục theo yêu cầu của ban tổ chức khi tham dự các sự kiện thảm đỏ.

Vừa qua, cô nhận được giải " Queen Of The Night" khi tham dự show " Fly To The Moon" của nhà thiết kế Hà Thanh Việt. Xuân Lan chọn cho mình bộ áo trend coat (áo khoác dài) thanh lịch, phụ kiện là bộ trang sức ngọc trai trắng tôn lên vẻ quý phái.

Khi tham dự thảm đỏ của lễ trao giải TikTok Awards VietNam với chủ đề Future Icon VietNam, siêu mẫu Xuân Lan gây chú ý khi diện bộ váy độc lạ kèm giày thể thao phát sáng.

Xuân Lan là gương mặt siêu mẫu ấn tượng từ những năm 2000

Siêu mẫu Xuân Lan đã có chia sẻ về việc cô không ngại việc chọn lựa những trang phục khác lạ so với phong cách thường thấy của cô, vì ban tổ chức đã gửi thiệp kèm theo gợi ý về màu sắc, kiểu dáng để yêu cầu về chủ đề của lễ trao giải TikTok năm nay.

Tại triển lãm thời trang của nhà thiết kế Cường Đàm, Xuân Lan tạo ấn tượng bởi thần thái đậm chất high fashion của mình qua ống kính của team KiengCan Studio. Chỉ với bộ trang phục vest cá tính, nhưng cô làm nổi bật phong cách của mình, bằng cách nhấn thêm trang sức là đôi hoa tai ngọc trai cùng chiếc nhẫn ngọc trai hạt to màu vàng quyền lực.

Sự kết hợp tinh tế này đã khẳng định một siêu mẫu Xuân Lan đã luôn giữ vững đẳng cấp thời trang của một siêu mẫu hàng đầu Việt Nam.

Thần thái là điểm nhấn nổi bật của Xuân Lan

Siêu mẫu Xuân Lan ghi dấu ấn qua phong cách thời trang ấn tượng với gương mặt sắc lạnh. Siêu mẫu Xuân Lan là một cái tên huyền thoại trong làng người mẫu Việt Nam từ những năm 2000 đến nay, cô là siêu mẫu thế hệ đầu tiên của Việt Nam.

Sự nghiệp của cô gắn liền với vai trò vedette của những sàn diễn danh giá, và nổi danh với vai trò giám khảo khó tính của những chương trình thực tế về người mẫu.

Chỉ với bộ vest, Xuân Lan cũng tạo nên dấu ấn đặc biệt cho riêng mình

Khi ở giai đoạn sự nghiệp rực rỡ nhất, siêu mẫu Xuân Lan tuyên bố dừng trình diễn. Hướng đi mới của cô là chuyển hướng đào tạo các thế hệ người mẫu trẻ cùng với đam mê tạo sân chơi thời trang chuyên nghiệp là các tuần lễ thời trang dành cho trẻ em. Ngoài ra, cô còn khai phá khả năng MC đấu giá ở nhiều sự kiện gây quỹ từ thiện.