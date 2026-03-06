HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Siêu máy tính dự đoán đội Ngoại hạng Anh dễ lỡ vé dự Champions League

Đăng Minh

(NLĐO) - Siêu máy tính Opta chạy 10.000 mô phỏng cuộc đua tốp 5 Ngoại hạng Anh, chỉ ra đội có nguy cơ cao nhất lỡ suất dự Champions League mùa tới.

Cuộc chiến tốp 5 giải Ngoại hạng Anh tiếp tục biến động sau loạt trận vòng 29 và siêu máy tính của Opta đã đưa ra dự đoán mới về khả năng giành vé dự Champions League mùa tới.

Theo kết quả từ 10.000 lần mô phỏng của Opta, nhà đương kim vô địch Liverpool có nguy cơ lớn nhất rớt tốp 5, dù vẫn còn cơ hội cạnh tranh.

Siêu máy tính dự đoán đội Ngoại hạng Anh dễ lỡ vé dự Champions League - Ảnh 1.

Siêu máy tính của Opta dự đoán Liverpool trượt vé dự Champions League mùa sau.

Siêu máy tính đánh giá đội chủ sân Anfield có 63,1% khả năng kết thúc trong nhóm dự Champions League nhưng kịch bản mô phỏng tổng thể vẫn cho thấy họ có thể chỉ xếp thứ 6.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa được đánh giá có 80% cơ hội giành suất dự Champions League, cao nhất trong nhóm cạnh tranh. Đội bóng dưới trướng HLV Unai Emery thậm chí được dự đoán có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3.

Man United xếp ngay phía sau với 76,2% cơ hội vào tốp 5 để đủ điều kiện dự Champions League mùa tới.

Thầy trò tạm quyền Michael Carrick hiện vẫn giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, dù vừa thua Newcastle 1-2 trong thế chơi hơn người.

Trong khi đó, Chelsea được đánh giá có 65,7% khả năng kết thúc trong tốp 5. Đội bóng thành London vừa thắng đậm Aston Villa 4-1, qua đó tiếp tục bám đuổi nhóm trên.

Đội chủ sân Stamford Bridge hiện đứng thứ 5, kém 3 điểm so với Aston Villa nhưng bằng điểm Liverpool.

Nếu dự đoán của Opta trở thành hiện thực, bảng xếp hạng cuối mùa sẽ chứng kiến Aston Villa đứng thứ 3, Man United thứ 4 và Chelsea thứ 5, trong khi Liverpool xếp thứ 6 và lỡ suất dự Champions League.

Phía sau nhóm này, Brentford là đội bám đuổi gần nhất nhưng chỉ có 10,8% cơ hội lọt vào tốp 5. Các đội như Everton, Newcastle và Bournemouth còn ít khả năng hơn.

Vòng tới, Man United sẽ tiếp đón Aston Villa trong trận đấu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua vé dự Champions League. "Quỷ đỏ" vẫn còn phải đối đầu cả Chelsea lẫn Liverpool trong 9 vòng đấu còn lại. Liverpool sẽ gặp Tottenham Hotspur, còn Chelsea chạm trán Newcastle sau khi loạt trận FA Cup vòng 5 khép lại.

Trong khi đó, Chelsea sẽ làm khách tại sân Anfield của Liverpool vào đầu tháng 5 và kết quả trận đấu có thể tác động lớn đến cục diện tốp 5. Ngoài ra, Aston Villa vẫn có thể dự Champions League bằng con đường vô địch giải đấu mà họ đã vào vòng 1/8 và sẽ đụng độ với Lille.

Tương tự, Chelsea hoặc Liverpool cũng có thể giành quyền dự Champions League nếu đăng quang tại chính giải đấu này ở mùa giải năm nay.

Siêu máy tính dự đoán đội Ngoại hạng Anh dễ lỡ vé dự Champions League - Ảnh 2.

Siêu máy tính của Opta đánh giá khả năng giành suất dự Champions League mùa sau của các đội bóng Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Daily Mail)


