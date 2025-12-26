Siêu máy tính “gọi tên” Arsenal ở Giải Ngoại hạng Anh

Giải đấu cao nhất bóng đá Anh đã trải qua 17 vòng đấu với ngôi đầu đang thuộc về thầy trò Mikel Arteta. Họ đang dẫn đầu với 39 điểm, chỉ hơn vỏn vẹn 2 điểm so với đội bám đuổi Man City.

Dù khoảng cách hiện tại không đáng kể nhưng siêu máy tính CasinoHawks vẫn dự đoán Arsenal sau nhiều mùa giải hụt hơi liên tiếp, lần này họ đủ bản lĩnh để băng qua vạch đích, chấm dứt cơn khát danh hiệu nhiều năm.

Cụ thể, "Pháo thủ London" được dự đoán sẽ vô địch giải đấu với 87 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với Man City ở vị trí á quân.

Gabriel Martinelli và các đồng đội tại Arsenal được dự đoán sẽ soán ngôi của Liverpool khi mùa giải này kết thúc. Ảnh: AP

Siêu máy tính dự đoán Man City giành ngôi á quân Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: The Sun

Nếu như dự đoán của siêu máy tính chính xác, đồng nghĩa Arsenal sẽ biến Liverpool thành cựu vương. Thậm chí, đội bóng vùng Merseyside còn không lọt vào top 4 khi giải đấu hạ màn.

Siêu máy tính CasinoHawks cũng dự đoán vị trí thứ ba sẽ thuộc về Aston Villa, qua đó giành vé trở lại Champions League mùa sau. Đây được xem là bước tiến quan trọng, đánh dấu sự ổn định và tham vọng rõ rệt của đội chủ sân Villa Park.

Chelsea dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Enzo Maresca được dự báo sẽ hoàn tất top 4.

Trong khi đó, Liverpool và Man Utd chỉ đứng thứ 5 và 6, phản ánh một mùa giải chưa đạt kỳ vọng của 2 ông lớn giàu truyền thống nước Anh.

Siêu máy tính CasinoHawks còn dự đoán Tottenham sẽ để lại nỗi thất vọng lớn khi chỉ cán đích vị trí thứ 15.

Cuộc chiến trụ hạng cũng được dự báo đầy khắc nhiệt, trong đó Wolves trải qua mùa giải thảm hoạ, kết thúc giải với chỉ 10 điểm. Con số này đủ để phá kỷ lục buồn về tổng điểm thấp nhất trong lịch sử Premier League. Thực tế, qua 17 vòng đấu Wolves vẫn chưa được nếm mùi chiến thắng và chỉ có 2 trận hoà, được 2 điểm.

Với các đội tân binh, 2 trong 3 cái tên được dự báo sẽ trụ lại giải đấu cao nhất nước Anh. Sunderland gây ấn tượng mạnh khi được dự xếp vị trí thứ 11, thành tích vượt xa kỳ vọng. Leeds United là đội còn lại thoát hiểm nhưng chỉ đứng thứ 17 và hơn nhóm xuống hạng đúng 5 điểm.

Trái lại, West Ham dù đạt mốc 40 điểm (thường được xem là "ngưỡng an toàn") nhưng họ vẫn bị dự đoán xuống hạng do mặt bằng điểm số toàn giải tăng cao.

Burnley cũng tiếp tục rơi vào vòng xoáy lên – xuống quen thuộc trong những năm qua ở Ngoại hạng Anh.

Siêu máy tính dự đoán kết cục giải hạng Ngoại hạng Anh 2025-2026. Ảnh: The Sun







