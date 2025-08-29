Siêu máy tính Opta chỉ ra "bảng tử thần" tại Champions League

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Siêu máy tính Opta chỉ ra "bảng tử thần" tại Champions League

Đông Linh (theo Opta)

(NLĐO) - Arsenal không rơi bảng đấu khó nhằn nhất mà thay vào đó, cơ hội đi tiếp của "Pháo thủ" tại Champions League cực kỳ khả quan, theo siêu máy tính Opta.

Không những không lọt "bảng tử thần" theo một số đánh giá ban đầu, Arsenal thậm chí còn được ưu ái bởi một trong những bảng đấu dễ chịu với lịch trình so tài không quá gian nan trong số 36 đội bóng tham dự vòng bảng Champions League.

Champions League và làng bóng Anh

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta xem ra khá may mắn bởi đối thủ của họ bao gồm cả những cái tên như Olympiacos, Slavia Prague và nhất là Kairat Almaty, nhà vô địch Kazakhstan chỉ xếp hạng 474 thế giới.

Chỉ riêng trận đấu với Kairat Almaty đã kéo giảm xếp hạng trung bình của các đối thủ của "Pháo thủ". Opta đánh giá Arsenal có chuỗi trận nhẹ nhàng vào hàng thứ ba tại vòng phân hạng Champions League lần này.

Siêu máy tính Opta chỉ ra "bảng tử thần" tại Champions League- Ảnh 1.

Arsenal sẽ chạm trán nảy lửa cùng Bayern Munich

Hẳn nhiên, Arsenal cũng có những màn chạm trán được đánh giá nảy lửa với Bayern Munich, Inter Milan, Atletico Madrid nhưng nhìn chung, chặng hành trình đầu tiên tại Champions League có vẻ thuận lợi với đoàn quân của Mikel Arteta.

Hàng xóm của Arsenal là Tottenham có thể cũng cảm thấy may mắn như vậy. Tottenham được dẫn dắt bởi Thomas Frank, người sẽ có chiến dịch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện kéo dài 18 năm của mình, cũng đã được trao một hành trình có vẻ dễ dàng.

"Gà trống London" sẽ đối đầu với Dortmund, Villarreal, Eintracht Frankfurt và Bodø/Glimt, bốn trong số những trận đấu được đánh giá "dễ thở". 

Tất nhiên, với việc phải chạm trán hai đội bóng Pháp là Paris Saint-Germain và Monaco, mọi chuyện không hẳn đã đơn giản với Tottenham nhưng nhìn chung, "Gà trống" vẫn được nêu tên trong số những đội có khả năng giành quyền đi tiếp.

Siêu máy tính Opta chỉ ra "bảng tử thần" tại Champions League- Ảnh 2.

Tottenham sẽ "đòi nợ" Siêu cúp châu Âu với PSG tại Champions League

Chelsea, trở lại giải đấu dưới thời Enzo Maresca, cũng được trao một lịch thi đấu khá "hào phóng". Ajax, Qarabag và tân binh Pafos (Cyprus) sẽ mang đến cơ hội điểm số cho nhà vô địch Club World Cup trước những thử thách khó khăn hơn mang tên Barcelona, Bayern Munich và Napoli.

TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu của Liverpool kết hợp giữa thách thức và cơ hội. Real Madrid và Atletico Madrid sẽ đến Anfield, nhưng Liverpool cũng sẽ có những cuộc đối đầu với Frankfurt, Marseille và Qarabag mà HLV Arne Slot cho rằng khả năng giành chiến thắng cao hơn.

Siêu máy tính Opta chỉ ra "bảng tử thần" tại Champions League- Ảnh 4.

Liverpool đáng gờm sau một mùa hè chuyển nhượng tích cực

The Analyst Opta xếp Man City ở giữa danh sách mức độ khó khi đội bóng của Pep Guardiola sẽ đối đầu với Real Madrid trong mùa giải thứ 5 liên tiếp, bên cạnh những cái tên không hề dễ chịu ở thể thức cúp như Leverkusen, Villarreal, Dortmund, Napoli và Galatasaray. 

Đây là một bảng đấu đầy thử thách nhưng không phải là khó nhất, Man City sẽ tự tin cải thiện thành tích sau khi bị loại ở vòng play-off mùa trước.

Siêu máy tính Opta chỉ ra "bảng tử thần" tại Champions League- Ảnh 5.

Hành trình ra biển lớn của Newcastle không ít gian nan

Trong số các đội bóng Anh, tình hình của Newcastle khá ảm đạm. Đội bóng của HLV Eddie Howe sẽ phải trải qua một trong năm lịch trình thi đấu khó khăn nhất toàn giải, bao gồm những trận chiến sẽ rất khốc liệt với Barcelona, PSG, Leverkusen, Benfica, Union Saint-Gilloise và Athletic Bilbao.

Phần còn lại Champions League

Bên ngoài nước Anh, Bayern và PSG là hai trong số các đội bóng có lịch thi đấu khó khăn nhất. Harry Kane và các đồng đội phải đối đầu với Arsenal, Sporting Lisbon và Union Saint-Gilloise đang hồi sinh, trong khi PSG phải chạm trán Barcelona, Leverkusen, Tottenham và Newcastle.

Siêu máy tính Opta chỉ ra "bảng tử thần" tại Champions League- Ảnh 6.

Bayern Munich có hành trình thi đấu gian nan nhất

Điều thú vị là mặc dù phải đối mặt với bảng đấu khó khăn nhất mùa giải trước, đoàn quân của Luis Enrique vẫn giành được chức vô địch Cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.

Real Madrid cũng được trao lịch thi đấu khá cam go khi đối thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lần lượt là Man City (sân nhà - SN), Liverpool (sân khách - SK), Juventus (SN), Benfica (SK), Marseille (SN), Olympiacos (SK), Monaco (SN), Kairat Almaty (SK).

Tỉ lệ vô địch Champions League

Trong số 9 "ông lớn" thuộc nhóm hạt giống số 1, Liverpool cùng Barcelona được đánh giá là những đội bóng "hưởng lợi" với kết quả bốc thăm. Vì thế, tỉ lệ vô địch Champions League biến động với chiều hướng có lợi cho các đội bóng này.

Về lý thuyết, PSG là đương kim vô địch và cũng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tuy nhiên, sau lễ bốc thăm thì Liverpool mới là ứng viên số 1. Tỉ lệ cho khả năng đoàn quân của HLV Arne Slot đăng quang là 11/2.

Siêu máy tính Opta chỉ ra "bảng tử thần" tại Champions League- Ảnh 7.

Liverpool vượt qua PSG để sở hữu tỉ lệ vô địch cao nhất

Ở mùa giải trước, Liverpool dừng chân sớm khi bị chính PSG đánh bại. Dẫu vậy, màn đăng quang Ngoại hạng Anh 2024-2025 thuyết phục cũng như quá trình chiêu mộ nhân sự rầm rộ trong mùa hè biến tập thể của HLV Arne Slot thành ứng viên hàng đầu cho hành trình nâng cúp vào năm sau.

Theo rất sát Liverpool là Barcelona và PSG. Tỷ lệ cho khả năng đăng quang của Barca và PSG cùng là 6/1. 

Real Madrid dù sở hữu tới 15 danh hiệu Champions League, ở mùa giải 2025-2026 cũng chỉ là ứng viên thứ 4 với tỉ lệ đăng quang là 7/1, bằng với đội bóng chưa từng vô địch Champions League là Arsenal.

Siêu máy tính Opta chỉ ra "bảng tử thần" tại Champions League- Ảnh 8.

Haaland và dàn sao đắt giá sẽ dẫn dắt Man City đến thành công

Trong vài mùa giải trở lại đây, Man City luôn là ứng viên số 1 trước khi Champions League khởi tranh. Nhưng ở mùa giải mới, đoàn quân của HLV Pep Guardiola chỉ là ứng viên xếp thứ 6 với tỉ lệ 8/1.

Các ứng viên tiếp theo cho chức vô địch Champions League 2025-2026 lần lượt là Bayern Munich (11/1), Chelsea (12/1), Napoli (25/1), Inter Milan (28/1), Tottenham (18/1)…

Tin liên quan

Bốc thăm Champions League: Real Madrid chờ đại chiến Liverpool; PSG đối đầu Bayern Munich

Bốc thăm Champions League: Real Madrid chờ đại chiến Liverpool; PSG đối đầu Bayern Munich

(NLĐO) - Lễ bốc thăm Champions League 2025-2026 tại Monaco đã tạo ra hàng loạt cặp đấu nảy lửa, hứa hẹn một mùa giải kịch tính ngay từ giai đoạn mở màn.

Siêu phẩm của Declan Rice giúp Arsenal định đoạt vé Champions League

(NLĐO) – Thủ môn David Raya thực hiện những pha cứu thua để đời và Declan Rice ghi bàn duy nhất giúp Arsenal hạ Newcastle, chính thức có vé dự Champions League.

Man City đòi lại những gì đã mất

Đây sẽ là thời điểm thầy trò HLV Pep Guardiola quyết tìm lại vị thế bá chủ làng cầu xứ sương mù của Man City

Champions League làng bóng Anh Châu Âu bảng tử thần Arsenal PSG Liverpool
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo