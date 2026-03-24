Giải trí

"Siêu phẩm" của mỹ nam Park Ji-hoon đến rạp Việt

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Dưới bóng điện hạ" (tựa tiếng Anh: The King's Warden) tung poster, trailer, ấn định ngày ra rạp Việt là 10-4.

Nhà phát hành "Dưới bóng điện hạ" ngày 24-3 công bố thông tin về phim. Theo đó, đây là tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại của Hàn Quốc, thu về hơn 142 tỉ won tính đến thời điểm hiện tại.

Trailer phim giới thiệu đến khán giả "một chương sử đẫm máu và nước mắt" về vị vua bị lãng quên. Vua Danjong (1441–1457), tên thật là Yi Hong-wi, là vị quân vương thứ sáu của triều đại Joseon, lên ngôi khi còn rất nhỏ. Tuổi thơ gắn với ngai vàng nhưng cũng nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, ông bị chú phế truất chỉ sau vài năm trị vì.

Phim thắng đậm doanh thu tại Hàn Quốc

Park Ji-hoon vai vua

Yoo Hai-jin (bìa trái) thủ vai trưởng làng

Trailer phim

Bị lưu đày đến vùng Cheongnyeongpo heo hút, Danjong sống những năm tháng cuối đời trong cô lập và u uất.

Lấy bối cảnh năm 1457 dưới triều đại Joseon, phim kể câu chuyện của vua Danjong và trưởng làng Eom Heung-do (Yoo Hai-jin thủ vai) - người chấp nhận biến ngôi làng nghèo thành nơi giam giữ nhà vua để đổi lấy hy vọng cho người dân.

Park Ji-hoon đảm nhận vai vua Danjong, mang đến hình ảnh một vị quân vương trẻ tuổi với nội tâm phức tạp, vừa mong manh vừa kiên cường giữa biến động lịch sử. Sánh đôi cùng anh là Yoo Hai-jin trong vai trưởng làng Eom Heung Do - nhân vật vừa thực tế, vừa ấm áp, đóng vai trò kết nối cảm xúc của toàn bộ câu chuyện.

Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của: Yoo Ji-tae và Jeon Mi-do...

Park Ji Hoon sinh năm 1999, ra mắt vai trò diễn viên nhí vào năm 2006. Năm 2017, anh tham gia chương trình "Produce 101" mùa 2 và trở thành thành viên nhóm nhạc dự án Wanna One.

Sau khi kết thúc hoạt động nhóm, Park Ji-hoon nhận được nhiều sự chú ý nhờ vai nam chính Yeon Si-eun trong loạt phim hành động học đường "Weak Hero Class".

Tin liên quan

"Căn nhà ký ức" ra rạp Việt, mở đầu cho "Một lít phim" chào đời

(NLĐO) - Buổi ra mắt dự án điện ảnh "Một lít phim" kết hợp công chiếu tác phẩm Oscar 2026 "Căn nhà ký ức" (Sentimental Value) đã diễn ra tại TP HCM.

Phim danh ca "hóa tinh tinh" ra rạp Việt vào tháng 7

(NLĐO) - Phim tiểu sử âm nhạc kỳ lạ "Siêu sao nguyên thủy" (tựa gốc: Better Man), được khởi chiếu tại rạp Việt từ ngày 11-7.

"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng!

(NLĐO) - Phim "Mẹ mìn" tổ chức lễ cúng khai máy sáng 24-3 tại phim trường BHD, quy tụ các diễn viên: Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy…

