"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng!

Minh Hằng, Nhật Kim Anh vắng bóng do tập trung chăm lo con nhỏ

Ê-kíp phim "Mẹ mìn" do đạo diễn trẻ Jack Carry On (tên thật Trịnh Tài Việt) cầm trịch quy tụ tham gia lễ cúng khai máy.

Tác phẩm có sự tham gia của Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Phát La… Đặc biệt, Minh Hằng trở lại màn ảnh rộng sau thời gian vắng bóng kể từ phim "Chị chị em em 2" ra rạp từ năm 2023.

Dàn diễn viên của phim, từ trái sang: Khương Lê, Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy cùng thắp nhang lễ khai máy

Minh hằng, Nhật Kim Anh trở lại màn ảnh rộng sau 3 năm

Midu tham gia vai trò nhà đầu tư

Diễn viên Nhật Kim Anh cũng trở lại điện ảnh sau vai diễn trong phim "Vong nhi" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường ra rạp năm 2023.

Tại lễ khai máy, đạo diễn Jack Carry On thông tin: "Nghe đến hình tượng "mẹ mìn", nhiều người thường liên tưởng đến việc bắt cóc trẻ em. Điều này trong phim vẫn được giữ lại ở một mức độ nhất định vì đây là một phần của hình tượng văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, cách khai thác sẽ khác là "Mẹ mìn" trong phim có thể "bắt" cả người lớn lẫn trẻ em, theo một nghĩa rộng hơn".

Theo đạo diễn, "Mẹ mìn" trong phim là người phụ nữ đã sống rất lâu, mang hình dạng của một phụ nữ khoảng 30 tuổi nhưng thực chất không phải 30 tuổi. "Mẹ mìn" sở hữu năng lực đặc biệt là ban phát điều ước cho người khác. Mục tiêu của bà là tiếp cận những người đang rơi vào đau khổ tột cùng, những người luôn cần được cứu rỗi và khi họ khóc thì bà xuất hiện.

Đạo diễn trẻ ấp ủ tác phẩm suốt 3 năm

Đây không phải phim kinh dị mà là sự kết hợp giữa yếu tố kỳ ảo và bí ẩn. Một thể loại khá mới trong điện ảnh Việt. Anh chọn thể loại này vì lâu nay số lượng phim kỳ ảo Việt chưa phổ biến và cũng chưa nhiều thành công với hy vọng đây là cơ hội tạo nên sự khác biệt. Phim chủ yếu quay tại TP HCM.

Đạo diễn đã ấp ủ dự án trong 3 năm, nỗ lực quy tụ những gương mặt nổi tiếng. Mỗi người đều thành công trong lĩnh vực riêng và may mắn là đều phù hợp với các nhân vật trong phim. Đặc biệt, phim không chỉ có một mà có đến hai nhân vật chính. Anh muốn phá vỡ cấu trúc quen thuộc của điện ảnh trước đây.

Nhật Kim Anh cho biết: "Tôi rất lâu rồi không tham gia điện ảnh do con cái, công việc kinh doanh nhiều. Tuy nhiên, phim này kịch bản quá hay và với một dàn diễn viên, đội ngũ sản xuất, chuyên nghiệp, tuyệt vời, không thể không nhận. Phim này đánh dấu sự trở lại của tôi với điện ảnh. Tôi còn một một dự án nữa nhưng chưa thể bật mí".

Phim "Mẹ mìn" dự kiến ra rạp dịp cuối năm 2026.