"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng!

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Mẹ mìn" tổ chức lễ cúng khai máy sáng 24-3 tại phim trường BHD, quy tụ các diễn viên: Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy…

Minh Hằng, Nhật Kim Anh vắng bóng do tập trung chăm lo con nhỏ

Ê-kíp phim "Mẹ mìn" do đạo diễn trẻ Jack Carry On (tên thật Trịnh Tài Việt) cầm trịch quy tụ tham gia lễ cúng khai máy.

Tác phẩm có sự tham gia của Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Phát La… Đặc biệt, Minh Hằng trở lại màn ảnh rộng sau thời gian vắng bóng kể từ phim "Chị chị em em 2" ra rạp từ năm 2023.

"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng! - Ảnh 1.

Dàn diễn viên của phim, từ trái sang: Khương Lê, Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy cùng thắp nhang lễ khai máy

"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng! - Ảnh 2.

Minh hằng, Nhật Kim Anh trở lại màn ảnh rộng sau 3 năm

"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng! - Ảnh 3.

"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng! - Ảnh 4.

Midu tham gia vai trò nhà đầu tư

"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng! - Ảnh 5.

Ê-kíp phim

"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng! - Ảnh 6.

Diễn viên Nhật Kim Anh cũng trở lại điện ảnh sau vai diễn trong phim "Vong nhi" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường ra rạp năm 2023.

Tại lễ khai máy, đạo diễn Jack Carry On thông tin: "Nghe đến hình tượng "mẹ mìn", nhiều người thường liên tưởng đến việc bắt cóc trẻ em. Điều này trong phim vẫn được giữ lại ở một mức độ nhất định vì đây là một phần của hình tượng văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, cách khai thác sẽ khác là "Mẹ mìn" trong phim có thể "bắt" cả người lớn lẫn trẻ em, theo một nghĩa rộng hơn".

Theo đạo diễn, "Mẹ mìn" trong phim là người phụ nữ đã sống rất lâu, mang hình dạng của một phụ nữ khoảng 30 tuổi nhưng thực chất không phải 30 tuổi. "Mẹ mìn" sở hữu năng lực đặc biệt là ban phát điều ước cho người khác. Mục tiêu của bà là tiếp cận những người đang rơi vào đau khổ tột cùng, những người luôn cần được cứu rỗi và khi họ khóc thì bà xuất hiện.

Đạo diễn trẻ ấp ủ tác phẩm suốt 3 năm

Đây không phải phim kinh dị mà là sự kết hợp giữa yếu tố kỳ ảo và bí ẩn. Một thể loại khá mới trong điện ảnh Việt. Anh chọn thể loại này vì lâu nay số lượng phim kỳ ảo Việt chưa phổ biến và cũng chưa nhiều thành công với hy vọng đây là cơ hội tạo nên sự khác biệt. Phim chủ yếu quay tại TP HCM.

"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng! - Ảnh 7.

Minh Hằng

"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng! - Ảnh 8.

Rima Thanh Vy

"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng! - Ảnh 9.

Nhật Kim Anh và Khương Lê

"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng! - Ảnh 10.

"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng! - Ảnh 11.

"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng! - Ảnh 12.

Đạo diễn (thứ hai từ phải sang)

"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng! - Ảnh 13.

"Bộ đôi" mỹ nhân Minh Hằng, Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng! - Ảnh 14.

Đạo diễn đã ấp ủ dự án trong 3 năm, nỗ lực quy tụ những gương mặt nổi tiếng. Mỗi người đều thành công trong lĩnh vực riêng và may mắn là đều phù hợp với các nhân vật trong phim. Đặc biệt, phim không chỉ có một mà có đến hai nhân vật chính. Anh muốn phá vỡ cấu trúc quen thuộc của điện ảnh trước đây.

Nhật Kim Anh cho biết: "Tôi rất lâu rồi không tham gia điện ảnh do con cái, công việc kinh doanh nhiều. Tuy nhiên, phim này kịch bản quá hay và với một dàn diễn viên, đội ngũ sản xuất, chuyên nghiệp, tuyệt vời, không thể không nhận. Phim này đánh dấu sự trở lại của tôi với điện ảnh. Tôi còn một một dự án nữa nhưng chưa thể bật mí".

Phim "Mẹ mìn" dự kiến ra rạp dịp cuối năm 2026.

Nhật Kim Anh chia sẻ

Tin liên quan

Nhật Kim Anh kêu cứu

Nhật Kim Anh kêu cứu

(NLĐO) - Nhật Kim Anh đang cầu cứu mọi người vì bất công: "tin xạo thì vài chục ngàn người xem, tin đính chính chỉ vài trăm người xem...

Nhật Kim Anh trở lại sau 3 năm đường đua

(NLĐO)- Sau 3 năm ấp ủ, ca sĩ Nhật Kim Anh tái xuất mảng âm nhạc với MV được đầu tư hoành tráng.

Nhật Kim Anh lên tiếng về tin đồn ồn ào vừa qua

(NLĐO) - Nhật Kim Anh thừa nhận tin đồn làm tổn hại cô không tính, nhưng ảnh hưởng đến kế sinh nhai của hàng trăm nhân công mới đáng lo.

tái xuất Nhật Kim Anh Minh Hằng phim Mẹ mìn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo