AI 365 Công nghệ số

Siêu trí tuệ MAI của Microsoft ra đời, cư dân mạng gọi tên... Trấn Thành

Thu Hương

(NLĐO) - Microsoft thành lập Nhóm Siêu trí tuệ MAI nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo siêu việt đặt con người ở trung tâm, hướng tới công nghệ an toàn, nhân văn.

Trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, khi các gã khổng lồ đang dồn sức vào khái niệm AGI (trí tuệ nhân tạo tổng quát), Microsoft lại tạo ra một bước ngoặt chiến lược đáng chú ý khi công bố tập trung vào Humanist Superintelligence (siêu trí tuệ nhân văn) thông qua đội ngũ Siêu trí tuệ MAI mới.

Đội ngũ này do Mustafa Suleyman, Giám đốc điều hành Microsoft AI và đồng sáng lập DeepMind (nay thuộc Google), trực tiếp lãnh đạo. Ông Suleyman cho biết mục tiêu của đội không phải là tạo ra một siêu trí tuệ mơ hồ mà là xây dựng công nghệ thực tiễn, phục vụ xã hội và mang tính nhân văn sâu sắc.

Theo bài đăng chính thức trên blog của Microsoft AI, mục tiêu của MAI là xây dựng những hệ thống AI vượt trội hơn khả năng của con người trong các nhiệm vụ cụ thể, nhưng phải luôn luôn phục vụ các giá trị nhân loại và nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của con người.

Microsoft được cho là sẽ đầu tư mạnh tay vào dự án này, thể hiện quyết tâm khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên AI mới.

Trước đó, Meta Platforms từng gây chú ý với mức thưởng ký hợp đồng lên tới 100 triệu USD để thu hút nhân tài.

Dù không tiết lộ liệu Microsoft có thực hiện những ưu đãi tương tự không nhưng Suleyman cho biết công ty đang mở rộng đội ngũ bằng cách thu hút các nhà nghiên cứu từ các phòng thí nghiệm AI hàng đầu, kết hợp cùng nhân sự nội bộ. Dự án được dẫn dắt bởi Karen Simonyan, người đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khoa học của nhóm MAI.

MAI: Không chỉ thông minh hơn, mà phải nhân văn hơn - Ảnh 1.

Ông Mustafa Suleyman, Giám đốc điều hành Microsoft AI. Ảnh: AP

3 hướng trọng tâm phát triển của MAI

Theo thông tin từ Microsoft, Nhóm Siêu trí tuệ MAI sẽ tập trung nguồn lực vào 3 lĩnh vực trọng yếu:

Trợ lý AI đồng hành hoàn hảo

MAI đặt mục tiêu tạo ra Trợ lý AI đồng hành với giá cả phải chăng cho mọi người. Trợ lý này được thiết kế để giảm tải gánh nặng tinh thần, giúp người dùng tăng năng suất và khả năng sáng tạo. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, AI sẽ cung cấp các phương pháp học tập và chương trình tùy chỉnh, làm việc cùng với giáo viên để giúp mỗi học sinh phát huy triệt để khả năng.

Siêu trí tuệ y tế

Lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu là y tế với mục tiêu đạt được siêu trí tuệ y tế trong vài năm tới. Đồng nghĩa, AI sẽ đạt được hiệu suất cấp độ chuyên gia trong chẩn đoán, lập kế hoạch và dự đoán lâm sàng. Ví dụ, mô hình MAI đã đạt 85% tỉ lệ chẩn đoán đúng trong các thử thách ca bệnh phức tạp.

Năng lượng sạch dồi dào

MAI sẽ được sử dụng để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. AI sẽ sản xuất và lưu trữ nguồn năng lượng tái tạo giá rẻ và dồi dào trước năm 2040. Vai trò của AI là tối ưu hóa thiết kế vật liệu mới (như pin nhẹ hơn), quản lý lưới điện và thúc đẩy các đột phá khoa học lớn như năng lượng tổng hợp hạt nhân.

Theo CNBC, việc thành lập Nhóm Siêu trí tuệ MAI thể hiện chiến lược đưa AI tiến tới “siêu trí tuệ” một cách có kiểm soát - thay vì chạy đua với OpenAI hay Google DeepMind trong việc tạo ra một trí tuệ “toàn năng”.

Song song với các thảo luận học thuật, trên mạng xã hội Việt Nam, việc Microsoft tái định vị thương hiệu mảng trí tuệ nhân tạo (Microsoft AI) thành MAI lại bất ngờ trở thành đề tài gây cười. Nhiều cư dân mạng liên tưởng ngay đến phim “Mai” của Trấn Thành, để lại bình luận hài hước như “Microsoft ra MAI, tưởng phần 2 phim Trấn Thành sắp chiếu!”; "Nãy chị xài ChatGPT, em ngó gì chị đó MAI?"...

Trấn Thành Microsoft DeepMind mai Microsoft AI MAI
