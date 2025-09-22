HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

"Siêu trộm" ở Đắk Lắk sa lưới sau khi thực hiện hơn 20 vụ trót lọt

Cao Nguyên

(NLĐO) - Chỉ trong vòng hơn 2 tháng qua, "siêu trộm" ở Đắk Lắk đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 120 triệu đồng.

Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ đối tượng Trần Hồ Đỗ Tú (28 tuổi, ngụ phường Tân Lập) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

"Siêu trộm" ở Đắk Lắk sa lưới sau khi thực hiện hơn 20 vụ trót lọt- Ảnh 1.

"Siêu trộm" Trần Hồ Đỗ Tú sa lưới

Theo điều tra ban đầu, gần đây, do mâu thuẫn chuyện gia đình nên Tú đã bỏ nhà sống lang thang. Đầu tháng 7-2025, Tú đến một khách sạn tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thuê phòng để ở.

Để có tiền tiêu xài, Tú đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng hàng ngày, Tú mang theo công cụ phá khóa đi trên các tuyến đường trung tâm tỉnh Đắk Lắk để "hành nghề". Khi thấy nhà dân khóa cửa ngoài, không có người trông coi, Tú liền phá khóa, đột nhập trộm cắp tài sản.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Tú luôn đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín đầu.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tú khai nhận từ đầu tháng 7 đến nay đã gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản, lấy cắp tiền, vàng, xe máy, điện thoại cùng nhiều tài sản khác với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng.

Rạng sáng 20-9, Tú tiếp tục đột nhập 1 quán cà phê trên địa bàn phường Tân Lập trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, khi Tú đang tìm cách tiêu thụ số tài sản vừa trộm cắp được thì bị Công an phường Tân Lập bắt giữ cùng tang vật.

