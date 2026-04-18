Singapore tăng cường chống bắt nạt học đường

Xuân Mai

Thông tin mọi trường học ở Singapore sẽ áp dụng thống nhất các biện pháp kỷ luật trong những vụ bắt nạt đã mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho bà Sher-li Torrey.

Người phụ nữ 49 tuổi này từng có con gái bị bắt nạt tin rằng việc có một chuẩn chung trên toàn quốc là bước tiến tới sự công bằng. Theo bà, bắt nạt là vấn đề mang tính chủ quan nên cần có định nghĩa rõ ràng hơn về hành vi này và các hình thức xử lý tương ứng để phụ huynh và giáo viên có cùng cách hiểu ngay từ đầu.

Bà Torrey là một trong nhiều phụ huynh hoan nghênh các tiêu chuẩn rõ ràng hơn do Bộ Giáo dục đưa ra sau khi các biện pháp chống bắt nạt học đường mới được công bố hôm 15-4. Theo họ, bước đi này đã phần nào giải quyết những lo ngại lâu nay về tính minh bạch cũng như việc giáo viên có được hỗ trợ đầy đủ để xử lý các vụ bắt nạt hay không.

Các biện pháp được công bố gồm áp dụng hình thức kỷ luật thống nhất ở tất cả các trường (như đánh roi và đình chỉ học); cập nhật thông tin kịp thời, nhất quán hơn từ nhà trường tới phụ huynh; thiết lập kênh báo cáo trực tuyến mới; tăng thêm kinh phí cho các trường cần hỗ trợ trong việc xử lý các vụ bắt nạt... Các biện pháp này sẽ dần được triển khai từ năm 2026. Đây là kết quả của một tiến trình đánh giá kéo dài suốt một năm với sự tham gia của 2.000 phụ huynh, giáo viên và các bên liên quan.

Singapore tăng cường chống bắt nạt học đường - Ảnh 1.

Đến năm 2027, một kênh báo cáo trực tuyến mới sẽ được triển khai, cho phép học sinh trực tiếp phản ánh các hành vi bắt nạt và gây tổn thương tại Singapore Ảnh: The Straits Times

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và nhà quan sát cho rằng các biện pháp chống bắt nạt không thể chỉ là giải pháp tạm thời mà phải tạo ra thay đổi lâu dài. Một số người thắc mắc liệu nhà trường có cập nhật thông tin kịp thời hay không và liệu học sinh bị bắt nạt khi đứng ra báo cáo vụ việc có được an toàn hay không. Họ cũng mong rằng các biện pháp mang tính phục hồi cũng được chú trọng, trong đó ưu tiên tư vấn và giúp tất cả các bên liên quan nhìn lại, rút kinh nghiệm.

Một giáo viên nói với tờ The Straits Times hôm 17-4 rằng để các biện pháp mang tính phục hồi phát huy tác dụng, cần bắt buộc có sự tham gia của phụ huynh. Người này cho rằng việc tư vấn chỉ hiệu quả khi cha mẹ đồng hành để giúp con duy trì những thay đổi tích cực trong cách cư xử ở nhà. Một số chuyên gia nói thêm cần tăng cường đào tạo chuyên sâu hơn để giúp giáo viên xử lý tốt các vụ bắt nạt, đặc biệt là người mới vào nghề. Trong khi đó, các trường học sẽ được lợi nếu có thể tiếp cận các chuyên gia khi xử lý những vụ việc nhạy cảm. Ngoài ra, việc lưu lại hồ sơ các vụ bắt nạt sẽ giúp nhà trường hiểu rõ hơn mức độ của vấn đề và biết được biện pháp nào thực sự hiệu quả.


