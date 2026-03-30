Sáng kiến y tế đáng chú ý tại Singapore

Đó là 2 trong số các giải pháp đang được phát triển trong khuôn khổ Chương trình Công nghệ Y tế Tương lai 2 (FHT2) tại Singapore. Chương trình có chi phí 37,1 triệu đô la Singapore này nhằm giúp người dân sống khỏe mạnh hơn khi về già nhờ ứng dụng công nghệ.

Sức khỏe cơ xương khớp và khả năng vận động là một trong 3 lĩnh vực trọng tâm của FHT2, theo báo The Straits Times. Bên cạnh việc đánh giá nguy cơ gãy xương và ngã, các dự án cũng sử dụng mô được tạo trong phòng thí nghiệm từ tế bào gốc để dự đoán phản ứng của cơ thể bệnh nhân đối với thuốc. Điều này sẽ cho phép bác sĩ tối ưu hóa chiến lược phòng ngừa gãy xương cho người có nguy cơ cao.

Ông John Lim, Giám đốc điều hành Quỹ Nghiên cứu Quốc gia (NRF), cho biết bệnh lý cơ xương khớp là một trong những thách thức sức khỏe bị xem nhẹ nhất hiện nay. Ông lưu ý rằng điều này diễn ra bất chấp thực tế đây là nguyên nhân hàng đầu gây khuyết tật trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến hơn 1,7 tỉ người toàn cầu.

Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung tham quan các gian hàng triển lãm nhân Ngày Sức khỏe Cơ xương khớp tại bệnh viện Woodlands hôm 28-3 Ảnh: The Straits Times

Lĩnh vực trọng tâm thứ hai là sức khỏe tinh thần và sức khỏe nhận thức. Chương trình sẽ xây dựng một nền tảng tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn, khoa học hành vi và dữ liệu thực tế để phát triển các ứng dụng cung cấp những can thiệp mang tính cá nhân hóa. Những can thiệp này nhằm giúp người trẻ tăng sức chống chịu tinh thần để đối phó lo âu, trầm cảm và stress. Lĩnh vực trọng tâm thứ 3 là phục hồi chức năng và hồi phục, chẳng hạn sử dụng công nghệ để giúp người đột quỵ tập lại cử động tay.

Chương trình FHT2 là giai đoạn thứ hai của Sáng kiến Công nghệ Y tế Tương lai. Bắt đầu từ năm 2020 và kết thúc vào tháng 3-2026, giai đoạn đầu tiên mang lại nhiều kết quả như: công cụ tầm soát nhận thức giúp phát hiện sớm dấu hiệu sa sút trí tuệ và một ứng dụng sử dụng chatbot để hướng dẫn người dùng ăn uống lành mạnh, quản lý căng thẳng, vận động thể chất. Ông Bryan Tan, đồng Giám đốc Chương trình FHT2, cho biết giai đoạn 2 hướng tới việc đưa nhiều công nghệ hứa hẹn nói trên vào hệ thống y tế để người bệnh có thể trực tiếp hưởng lợi từ chúng.

Ngoài ra, theo ông Lim, Chương trình FHT2 đặt mục tiêu ứng dụng các kết quả nghiên cứu triển vọng về AI và robot trong lĩnh vực sức khỏe cơ xương khớp, sức khỏe tinh thần, phục hồi chức năng vào quy trình lâm sàng từ năm 2030. Chương trình cũng chuyển trọng tâm chăm sóc từ điều trị sang phát hiện sớm, phòng ngừa và phục hồi chức năng trong cộng đồng.



