Giáo dục

Sinh viên “biến hình" thành cảnh sát, người bán hàng để hiểu rõ pháp luật

Huế Xuân

(NLĐO) - Bên cạnh kiến thức pháp luật, khả năng diễn xuất của các thí sinh khiến ban giám khảo bất ngờ.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), Khoa Luật và Khoa học liên ngành, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP HCM vừa tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật chủ đề "Pháp luật và cuộc sống" năm 2025. 

Hội thi thu hút nhiều đội thi đến từ các lớp chuyên ngành Luật, Thanh tra, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước...

"biến hình" thành cảnh sát, người bán hàng để tìm hiểu về pháp luật - Ảnh 1.

Ban Giám khảo hội thi gồm những chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý và hành chính.

Phát biểu tại hội thi, TS Trương Cộng Hòa, Giám đốc Phân hiệu, nhấn mạnh: "Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ, đặc biệt ở lĩnh vực pháp lý và hành chính công, việc kết nối giữa cơ sở đào tạo với các đơn vị hành nghề, doanh nghiệp và tổ chức chuyên môn là yêu cầu tất yếu. Đây là dịp quan trọng giúp sinh viên củng cố tri thức, bồi dưỡng kỹ năng tư duy pháp lý và ý thức thượng tôn pháp luật, nền tảng của người công chức, luật gia tương lai".

Các đội thi tranh tài qua 3 phần: kiến thức pháp luật - xử lý tình huống - tiểu phẩm pháp luật, với nội dung gắn liền thực tế đời sống và nghề nghiệp như pháp luật về quyền công dân, thanh tra - kiểm tra, hôn nhân - gia đình, luật bảo vệ môi trường, hình sự, dân sự, đất đai.

Điểm nổi bật của hội thi năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức pháp lý và sáng tạo nghệ thuật, khi các đội thể hiện khả năng hiểu biết, lập luận, phản biện và xử lý tình huống pháp luật thông qua các tiểu phẩm sinh động, gần gũi.

"biến hình" thành cảnh sát, người bán hàng để tìm hiểu về pháp luật - Ảnh 2.

"biến hình" thành cảnh sát, người bán hàng để tìm hiểu về pháp luật - Ảnh 3.

Sinh viên "biến hình" thành cảnh sát, người bán hàng để tranh tài về pháp luật

"biến hình" thành cảnh sát, người bán hàng để tìm hiểu về pháp luật - Ảnh 4.

"biến hình" thành cảnh sát, người bán hàng để tìm hiểu về pháp luật - Ảnh 5.

Những câu chuyện pháp lý tưởng chừng khô khan được tái hiện một cách gần gũi, giàu cảm xúc và giàu tính giáo dục, góp phần lan tỏa thông điệp "Hiểu luật để sống đúng - Học luật để cống hiến" đến đông đảo sinh viên.

Trong khuôn khổ chương trình, phân hiệu còn tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa với các đối tác chiến lược, nhằm phát triển đào tạo thực hành pháp lý, hướng đến mô hình "học đi đôi với hành", "trường học gắn kết doanh nghiệp - xã hội - thực tiễn pháp luật".

Tin liên quan

TS Lê Trường Sơn tiếp tục làm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM

TS Lê Trường Sơn tiếp tục làm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM

(NLĐO) - Trường ĐH Luật TP HCM vừa trao quyết định cho 2 vị trí chủ chốt của trường.

Đam mê khoa học, nam sinh lớp 2 giành giải nhất hội thi STEM Hà Nội

(NLĐO)- Em Nguyễn Thành, lớp 2A8 Trường Tiểu học Định Công, đã xuất sắc giành giải nhất Hội thi STEM TP Hà Nội

Gần 800 thí sinh tham gia Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề”

(NLĐO) - Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm nay tổ chức thi thêm 3 nghề mới gồm: giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, lắp cáp mạng thông tin và kỹ thuật chế biến món ăn

cảnh sát hội thi kiến thức hàng xóm pháp luật việt nam hóa thân sinh viên tím hiểu về pháp luật
