TS Lê Trường Sơn tiếp tục làm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM

Ngày 7-11, Trường ĐH Luật TP HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2025.

Tại hội nghị, nhà trường đã công bố các quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, PGS-TS Vũ Văn Nhiêm, Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2025 – 2030. TS Lê Trường Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030.

PGS-TS Vũ Văn Nhiêm (trái) và TS Lê Trường Sơn tại lễ công bố quyết định chiều 7-11.

Trước đó, TS Lê Trường Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM kể từ ngày 14-9-2023, sau khoảng thời gian dài không có người đảm nhận vị trí này.

Theo báo cáo tổng kết năm học 2024-2025, nhà trường đạt được nhiều thành tích vượt trội. Công tác đào tạo và tuyển sinh đã mở rộng quy mô và ngành đào tạo với việc tuyển sinh trình độ đại học 2 ngành mới là ngành kinh doanh quốc tế và tài chính – ngân hàng, cùng với việc tuyển sinh chương trình đào tạo ngành luật hình thức từ xa.

Năm học 2024 – 2025, nhà trường đã tuyển gần 700 sinh viên vào các lớp chất lượng cao, đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ 152% so với năm học trước.

Về nghiên cứu khoa học, số lượng công bố quốc tế trên tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu Web of Sciences/Scopus đạt 29 bài, tăng hơn 20% so với năm học 2023 – 2024. Nhà trường đang thực hiện tổng cộng 12 đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ, cấp Quốc gia do Nafosted và cấp thành phố.

Về phát triển đội ngũ, trường có gần 500 viên chức và người lao động, trong đó có hơn 330 giảng viên bao gồm 4 giáo sư, 20 phó giáo sư, hơn 300 tiến sĩ và thạc sĩ. Nhà trường đang tiếp tục nâng mức và mở rộng chính sách đãi ngộ đối với người có học hàm, học vị cao.

Đặc biệt, cơ sở 3 tại phường Long Phước (TP HCM) được đưa vào sử dụng đồng bộ từ tháng 10- 2025, đánh dấu bước phát triển mới về quy mô và hạ tầng của nhà trường.