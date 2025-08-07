Sinh viên gây quỹ, sửa nhà cho cựu chiến binh

Toàn bộ số tiền sinh viên quyên góp được dùng để hỗ trợ sửa chữa nhà tình thương cho ông Phạm Trung Bê (thương binh hạng 2/4), tặng quà tặng cho cựu chiến binh và 10 học sinh vượt khó, có thành tích học tập tốt trên địa bàn xã Hóc Môn, TP HCM.

Sinh viên đến thăm và trao món quà đặc biệt đến tay cựu chiến binh ở xã Hóc Môn, TP HCM

Lời tri ân của thế hệ trẻ

Ngày 7-8, chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện-Trường CĐ FPT Polytechnic TP HCM phối hợp cùng Xã đoàn Hóc Môn tổ chức sự kiện tổng kết dự án cộng đồng Hoa Lửa. Đây là hoạt động về nguồn hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 02.9.2025). Dự án được thực hiện trong khuôn khổ môn học Dự án Truyền thông – một môn học kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn dành cho sinh viên.

Bà Cái Thị Xuân Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Hóc Môn, đánh giá cao tinh thần làm việc sáng tạo, năng động và chuyên nghiệp của sinh viên trong 1 tháng qua.

"Tôi thực sự ấn tượng trước quy mô hoành tráng của sự kiện và đặc biệt là số tiền lớn mà các bạn sinh viên đã quyên góp được. Món quà nhỏ nhưng ý nghĩa tinh thần lớn. Dự án là nhịp cầu để thế hệ trẻ kết nối với lịch sử, là dịp để lắng nghe những câu chuyện hào hùng từ các cô chú cựu chiến binh" - bà Mai cho biết.

Chương trình tổng kết dự án cộng đồng Hoa Lửa có sự tham gia của các cô chú cựu chiến binh

Sinh viên Nguyễn Triệu Mẫn gửi lời cảm ơn đến địa phương và các cô chú cựu chiến binh vì đã cho sinh viên cơ hội trải nghiệm tổ chức sự kiện

Em Nguyễn Triệu Mẫn, sinh viên lớp CE20306, đại diện các nhóm sinh viên thực hiện dự án, cho biết dự án thành công là nhờ sự nỗ lực của tập thể hơn 200 sinh viên.

"Đây là cơ hội quý báu để sinh viên ngành truyền thông như chúng em được tiếp cận và làm quen với sự kiện thực tế, va chạm nhiều hơn. Nhờ vậy, chúng em hiểu rõ hơn về các thành viên trong nhóm, trang bị kinh nghiệm cần thiết cho sự nghiệp tương lai"- Mẫn chia sẻ.

Sửa nhà cho cựu chiến binh

Ngoài trao quà cho các cựu chiến binh và học sinh vượt khó tại sự kiện, sinh viên Trường CĐ FPT Polytechnic TP HCM còn đến tận nhà, trao tặng số tiền hỗ trợ sửa nhà, trị giá 60 triệu đồng cho ông Phạm Trung Bê - thương binh hạng 2/4.

ThS Nguyễn Thị Thùy Vân, Trưởng ngành truyền thông và tổ chức sự kiện, Trưởng Ban tổ chức dự án Hoa Lửa, cho biết sinh viên đã tự mình viết kế hoạch, thiết kế chiến dịch truyền thông, kêu gọi tài trợ, quyên góp từ cộng đồng, bán hàng gây quỹ và trực tiếp đến khảo sát, kết nối, triển khai các hoạt động thiện nguyện tại địa phương.

Ban tổ chức vinh danh và trao tặng bằng khen cho các nhóm sinh viên có thành tích nổi bật trong công tác gây quỹ cho dự án











