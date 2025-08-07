Sinh viên gây quỹ, sửa nhà cho cựu chiến binh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sinh viên gây quỹ, sửa nhà cho cựu chiến binh

Huế Xuân

(NLĐO) - Trong vòng 1 tháng, dự án Hoa Lửa của sinh viên Trường CĐ FPT Polytechnic TP HCM đã quyên góp được hơn 80 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền sinh viên quyên góp được dùng để hỗ trợ sửa chữa nhà tình thương cho ông Phạm Trung Bê (thương binh hạng 2/4), tặng quà tặng cho cựu chiến binh và 10 học sinh vượt khó, có thành tích học tập tốt trên địa bàn xã Hóc Môn, TP HCM.

Sinh viên gây quỹ, sửa nhà cho cựu chiến binh- Ảnh 1.

Sinh viên đến thăm và trao món quà đặc biệt đến tay cựu chiến binh ở xã Hóc Môn, TP HCM

Lời tri ân của thế hệ trẻ

Ngày 7-8, chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện-Trường CĐ FPT Polytechnic TP HCM phối hợp cùng Xã đoàn Hóc Môn tổ chức sự kiện tổng kết dự án cộng đồng Hoa Lửa. Đây là hoạt động về nguồn hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 02.9.2025). Dự án được thực hiện trong khuôn khổ môn học Dự án Truyền thông – một môn học kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn dành cho sinh viên.

Bà Cái Thị Xuân Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Hóc Môn, đánh giá cao tinh thần làm việc sáng tạo, năng động và chuyên nghiệp của sinh viên trong 1 tháng qua.

"Tôi thực sự ấn tượng trước quy mô hoành tráng của sự kiện và đặc biệt là số tiền lớn mà các bạn sinh viên đã quyên góp được. Món quà nhỏ nhưng ý nghĩa tinh thần lớn. Dự án là nhịp cầu để thế hệ trẻ kết nối với lịch sử, là dịp để lắng nghe những câu chuyện hào hùng từ các cô chú cựu chiến binh" - bà Mai cho biết.

Sinh viên gây quỹ, sửa nhà cho cựu chiến binh- Ảnh 2.

Chương trình tổng kết dự án cộng đồng Hoa Lửa có sự tham gia của các cô chú cựu chiến binh

Sinh viên gây quỹ, sửa nhà cho cựu chiến binh- Ảnh 3.

Sinh viên Nguyễn Triệu Mẫn gửi lời cảm ơn đến địa phương và các cô chú cựu chiến binh vì đã cho sinh viên cơ hội trải nghiệm tổ chức sự kiện

Em Nguyễn Triệu Mẫn, sinh viên lớp CE20306, đại diện các nhóm sinh viên thực hiện dự án, cho biết dự án thành công là nhờ sự nỗ lực của tập thể hơn 200 sinh viên.

"Đây là cơ hội quý báu để sinh viên ngành truyền thông như chúng em được tiếp cận và làm quen với sự kiện thực tế, va chạm nhiều hơn. Nhờ vậy, chúng em hiểu rõ hơn về các thành viên trong nhóm, trang bị kinh nghiệm cần thiết cho sự nghiệp tương lai"- Mẫn chia sẻ.

Sửa nhà cho cựu chiến binh

Ngoài trao quà cho các cựu chiến binh và học sinh vượt khó tại sự kiện, sinh viên Trường CĐ FPT Polytechnic TP HCM còn đến tận nhà, trao tặng số tiền hỗ trợ sửa nhà, trị giá 60 triệu đồng cho ông Phạm Trung Bê - thương binh hạng 2/4.

ThS Nguyễn Thị Thùy Vân, Trưởng ngành truyền thông và tổ chức sự kiện, Trưởng Ban tổ chức dự án Hoa Lửa, cho biết sinh viên đã tự mình viết kế hoạch, thiết kế chiến dịch truyền thông, kêu gọi tài trợ, quyên góp từ cộng đồng, bán hàng gây quỹ và trực tiếp đến khảo sát, kết nối, triển khai các hoạt động thiện nguyện tại địa phương.

Sinh viên gây quỹ, sửa nhà cho cựu chiến binh- Ảnh 4.

Ban tổ chức vinh danh và trao tặng bằng khen cho các nhóm sinh viên có thành tích nổi bật trong công tác gây quỹ cho dự án




Tin liên quan

Trường ĐH FPT không tăng học phí sau ý kiến của Bộ GD-ĐT

Trường ĐH FPT không tăng học phí sau ý kiến của Bộ GD-ĐT

(NLĐO)- Trường ĐH FPT ngày 13-8 cho biết sau ý kiến đề nghị không tăng học phí của Bộ GD-ĐT, trường này sẽ tạm thu học phí đầu năm học 2021-2022 dựa trên khung học phí của năm học trước đó.

ĐH FPT xét tuyển thẳng du học sinh các trường tốp 1.000 thế giới

(NLĐO)- Trường ĐH FPT công bố xét tuyển thẳng và áp dụng cơ chế chuyển đổi tín chỉ với tất cả du học sinh tại các trường Top 1.000 thế giới hoặc được xếp hạng 5 sao của QS về đào tạo.

Chưa đầy một tuần, quyên góp được hơn 7,5 tỉ đồng để "ươm mầm tài năng tương lai"

(NLĐO)- Tuần lễ UEH Sharing & Giving - Career Fair 2025 vừa khép lại, không chỉ mang đến nhiều cơ hội việc làm mà còn gây ấn tượng với số tiền quyên góp lớn.

sinh viên dự án cộng đồng Hoa lửa CĐ FPT FPT Dự án cựu chiến binh lịch sử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo