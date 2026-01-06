Trường ĐH Đông Á dành hơn 1,7 tỉ đồng hỗ trợ sinh viên và người dân vùng lũ

Ngày 6-1, Trường ĐH Đông Á đã tổ chức chương trình vé xe Tết và nhiều hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ sinh viên các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ năm 2025.

Theo đó, nhà trường dành 300 triệu đồng trao hỗ trợ đến gần 200 sinh viên có gia đình bị thiệt hại nặng nề trong các đợt thiên tai, bão lũ 2025 khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đồng thời trường cũng dành kinh phí 180 triệu đồng trao đến đội ứng phó thiên tai Đà Nẵng để tăng cường thêm cano cứu hộ cứu nạn, bà con trong các đợt thiên tai, bão lũ.

Trao vé xe Tết Bính Ngọ cho sinh viên Trường ĐH Đông Á

Tại chương trình, 350 vé xe Tết, tổng giá trị 70 triệu đồng, đã được trao đến các sinh viên khó khăn tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đang theo học tại Trường ĐH Đông Á, nâng tổng số lượng hỗ trợ sau 14 năm thực hiện chương trình lên 5.159 vé xe.

Dịp này, 30 suất học bổng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Gia Lai trị giá hơn 1,2 tỉ đồng và 5 suất học bổng từ doanh nghiệp đồng hành cũng đã được trao đến sinh viên của nhà trường.

Đồng thời, chuỗi chương trình trách nhiệm cộng đồng của sinh viên ĐH Đông Á mang tên "Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026" cũng được các Liên chi đoàn khởi động với 12 đội hình triển khai các hoạt động vì cộng đồng dịp cận Tết tại các địa bàn khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên.

Lãnh đạo Trường ĐH Đông Á trao hỗ trợ cho sinh viên

Được biết, chuỗi hoạt động hỗ trợ bà con bị thiệt hại trong các đợt bão lũ được nhà trường triển khai liên tục từ tháng 10-2025 đến nay. Trong tổng nguồn quỹ ủng hộ hơn 2,2 tỉ đồng, nhà trường đã dành gần 1,8 tỉ đồng sẻ chia cùng bà con và sinh viên các tỉnh phía Bắc và Bắc miền Trung; người dân, sinh viên và các điểm trường trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ năm 2025; vận chuyển và trao hơn 20 tấn nhu yếu phẩm, vở bút và dụng cụ học tập,… từ đóng góp của cộng đồng được tiếp nhận tại điểm Đại học Đông Á.