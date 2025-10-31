HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Sinh viên Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG thuộc nhóm được trả lương cao nhất thị trường

Quỳnh Trâm - Uyển Nhi

(NLĐO) - Một khảo sát năm 2023 của ĐHQG TP HCM cho thấy cựu sinh viên Trường Đại học Quốc Tế thuộc nhóm được trả lương cao nhất thị trường lao động hiện nay.

Kết quả ấn tượng này được cho là đến từ mô hình đào tạo đặc thù của nhà trường, vốn được xây dựng trên ba trụ cột chính: lợi thế ngôn ngữ, kỹ năng toàn diện và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Đầu tiên, Trường Đại học Quốc tế là trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức trong giảng dạy và nghiên cứu. Việc học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh giúp sinh viên có lợi thế vượt trội về ngoại ngữ chuyên ngành, tạo sự tự tin khi tham gia vào thị trường lao động toàn cầu.


Bên cạnh đó, nhà trường đặc biệt chú trọng trang bị cho sinh viên các kỹ năng mềm thiết yếu. Chương trình học lồng ghép việc rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, hùng biện, và khả năng giải quyết vấn đề. Đây được xem là những yếu tố then chốt quyết định sự thành công khi gia nhập doanh nghiệp.

Một yếu tố quan trọng khác làm nên thương hiệu sinh viên IU chính là thái độ làm việc. Nhà trường nhấn mạnh việc rèn luyện cho sinh viên một thái độ khiêm tốn và đặc biệt là tính kỷ luật cao trong công việc.

Sự kết hợp của ba yếu tố trên đã mang lại kết quả tích cực. Theo ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Truyền thông nhà trường, các khảo sát trong suốt 10 năm qua cho thấy tỷ lệ hài lòng của doanh nghiệp khi tuyển dụng sinh viên IU luôn đạt từ 94% đến 98% tùy ngành nghề. Thực tế cũng cho thấy, chỉ sau khoảng 3 đến 5 năm tốt nghiệp, nhiều cựu sinh viên của trường đã khẳng định được năng lực và nắm giữ các vị trí quan trọng trong doanh nghiệp.

Tin liên quan

Hơn 5.000 vị trí việc làm, gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng – Job Link 2025 gọi tên bạn!

Hơn 5.000 vị trí việc làm, gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng – Job Link 2025 gọi tên bạn!

(NLĐO) - Chúng ta đang ở thời điểm thị trường lao động chuyển mình mạnh mẽ. Công việc không chỉ là một chỗ làm mà là cơ hội để vươn lên.

GIẢI BÀI TOÁN LỆCH PHA CUNG - CẦU LAO ĐỘNG (*): Tăng tốc tuyển dụng

Thị trường lao động Việt Nam phục hồi mạnh, nhu cầu tuyển dụng tăng cao trong khi trí tuệ nhân tạo đang dần thay đổi cách doanh nghiệp tìm người

Bí quyết ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng: 3 yếu tố nguời trẻ không thể thiếu

(NLĐO)- Hồ sơ ấn tượng, kiến thức chuyên môn và ngoại hình ưa nhìn giúp ứng viên ghi điểm trước nhà tuyển dụng.

tuyển dụng lao động lương trường đại học quốc tế sinh viên
