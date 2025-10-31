Sinh viên Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG thuộc nhóm được trả lương cao nhất thị trường

Kết quả ấn tượng này được cho là đến từ mô hình đào tạo đặc thù của nhà trường, vốn được xây dựng trên ba trụ cột chính: lợi thế ngôn ngữ, kỹ năng toàn diện và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Đầu tiên, Trường Đại học Quốc tế là trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức trong giảng dạy và nghiên cứu. Việc học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh giúp sinh viên có lợi thế vượt trội về ngoại ngữ chuyên ngành, tạo sự tự tin khi tham gia vào thị trường lao động toàn cầu.





Bên cạnh đó, nhà trường đặc biệt chú trọng trang bị cho sinh viên các kỹ năng mềm thiết yếu. Chương trình học lồng ghép việc rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, hùng biện, và khả năng giải quyết vấn đề. Đây được xem là những yếu tố then chốt quyết định sự thành công khi gia nhập doanh nghiệp.

Một yếu tố quan trọng khác làm nên thương hiệu sinh viên IU chính là thái độ làm việc. Nhà trường nhấn mạnh việc rèn luyện cho sinh viên một thái độ khiêm tốn và đặc biệt là tính kỷ luật cao trong công việc.

Sự kết hợp của ba yếu tố trên đã mang lại kết quả tích cực. Theo ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Truyền thông nhà trường, các khảo sát trong suốt 10 năm qua cho thấy tỷ lệ hài lòng của doanh nghiệp khi tuyển dụng sinh viên IU luôn đạt từ 94% đến 98% tùy ngành nghề. Thực tế cũng cho thấy, chỉ sau khoảng 3 đến 5 năm tốt nghiệp, nhiều cựu sinh viên của trường đã khẳng định được năng lực và nắm giữ các vị trí quan trọng trong doanh nghiệp.