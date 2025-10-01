Chiều ngày 1-10, Jannik Sinner đã khẳng định sức mạnh khi đăng quang China Open 2025 với chiến thắng áp đảo 2-0(6-2, 6-2) trước tay vợt trẻ gốc Việt Learner Tien.

Chức vô địch này là danh hiệu thứ ba trong mùa và là lần thứ hai tay vợt người Ý lên ngôi ở Bắc Kinh, nâng tổng số danh hiệu ATP Tour trong sự nghiệp lên 21.

Ở trận chung kết này, Sinner nhanh chóng giành quyền kiểm soát. Với những cú tạt bóng uy lực từ cuối sân, khả năng trả giao bóng đa dạng và tỉ lệ thắng 73% khi lên lưới, tay vợt người Ý khiến đối thủ 19 tuổi không có nhiều cơ hội phản kháng.

Tay vợt trẻ gốc Việt Learner Tien để mất break ngay game đầu, mắc nhiều lỗi giao bóng kép và bất lực trước các tình huống tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Sau 72 phút, Sinner khép lại trận đấu để giành chức vô địch mà không thua một set nào suốt giải.

Chiến thắng này cũng giúp tay vợt số 2 thế giới thu hẹp khoảng cách với Carlos Alcaraz trong cuộc đua ATP Live Race to Turin. Việc Alcaraz rút khỏi Shanghai Masters càng mở ra cơ hội để Sinner tích lũy điểm số, hướng tới mục tiêu kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới.

Trong khi đó, Tien dù thất bại nhưng hành trình thi đấu và lọt vào trận chung kết ATP đầu tiên đã đưa anh vươn lên hạng 36 thế giới, cột mốc cao nhất trong sự nghiệp non trẻ.

Trước đó, tài năng gốc Việt gây chấn động khi lần lượt quật ngã Daniil Medvedev và Lorenzo Musetti, đồng thời nắm cơ hội lớn góp mặt tại giải Next Gen ATP Finals.