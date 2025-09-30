Tay vợt gốc Việt Learner Tien lại hạ Medvedev, vào chung kết China Open 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tay vợt gốc Việt Learner Tien lại hạ Medvedev, vào chung kết China Open 2025

Quốc An - Ảnh: X

(NLĐO) - Tối 30-9, tay vợt 19 tuổi Learner Tien (hạng 52 ATP) đã ngược dòng hạ hạt giống số 8 Daniil Medvedev để lần đầu vào trận chung kết ATP 500.

Ở bán kết Giải Quần vơttj China Open 2025, Learner Tien khởi đầu ấn tượng khi dẫn 3-0 nhưng thiếu kinh nghiệm trong những pha bóng bền giúp Medvedev (hạng 18 ATP) ngược dòng, thắng 7-5 ở set đầu. Sang set 2, tay vợt gốc Việt bứt phá kịp thời để thắng lại 7-5, cân bằng tỉ số.

Tay vợt gốc Việt Learner Tien lại hạ Medvedev, vào chung kết China Open 2025 - Ảnh 1.

Bước vào set quyết định, Medvedev gặp vấn đề thể lực, bị chuột rút nhưng trọng tài lại phạt lỗi vì thi đấu thiếu nỗ lực khi để thua game đầu. Tay vợt người Nga tiếp tục bị chuột rút và thua thêm 3 game, buộc phải rút lui.

Chung cuộc, Tien thắng ngược 2-1 (5-7, 7-5, 4-0) để giành quyền vào chung kết. Đây cũng là lần thứ 2 trong năm anh lật đổ được Medvedev, sau trận thắng tại Úc mở rộng.

Trước đó, Tien đã loại hạt giống số 4 Lorenzo Musetti (rút lui vì chấn thương) ở tứ kết, sau khi vượt qua Francisco Cerundolo (2-1) và Flavio Cobolli (2-0) ở các vòng đầu. 

Thành tích ấn tượng này giúp Tien có tổng cộng 6 chiến thắng trước các tay vợt Top 10 trong mùa 2025.

Đối thủ của Tien ở chung kết Bắc Kinh sẽ là tay vợt số 2 ATP - hạt giống số 1 của giải, Jannik Sinner (thắng 2-1 trước Alex De Minaur).

Tại giải đấu này, Sinner đang là nhà vô địch 4 lần, và là thử thách lớn nhất trong hành trình tìm kiếm danh hiệu ATP đầu tiên của tay vợt trẻ gốc Việt.

Tin liên quan

Alcaraz nỗ lực, đội thế giới vẫn vô địch Laver Cup

Alcaraz nỗ lực, đội thế giới vẫn vô địch Laver Cup

(NLĐO) - Alcaraz thi đấu đầy quyết tâm khi góp phần mang về hai chiến thắng ở ngày thi đấu cuối vẫn không thể giúp đội châu Âu ngược dòng.

HLV của Alcaraz tiết lộ kế hoạch 15 ngày hạ Sinner ở chung kết US Open

(NLĐO) - Alcaraz đã có lần thứ 2 đăng quang US Open sau chiến thắng 3-1 trước Sinner vào rạng sáng 8-9.

Learner Tien gây địa chấn, lần thứ 3 hạ một tay vợt top 10 ATP

(NLĐO) - Tay vợt gốc Việt, Learner Tien vừa đánh bại Ben Shelton sau hai set đấu để tiến vào tứ kết ATP 250 Mallorca Championships 2025.

Medvedev ATP 500 China Open Sinner Learner Tien
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo