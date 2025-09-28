Smartphone liên lạc không cần sóng, WiFi

Hai dòng smartphone này được trang bị màn hình AMOLED 6,83 inch, độ phân giải 1,5K (2.772 x 1.280 pixel). Điểm nhấn lớn nhất của bộ đôi này là hệ thống camera hợp tác cùng Leica, sử dụng ống kính VARIO-SUMMILUX. Xiaomi 15T sở hữu cảm biến chính 50MP Light Fusion 800, trong khi bản Pro dùng cảm biến Light Fusion 900 cao cấp hơn. Cả hai cùng có camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 50MP, riêng 15T Pro hỗ trợ zoom quang 5x (115 mm). Tính năng đặc biệt khác là Xiaomi Astral Communication với khả năng Offline Communication, cho phép thiết bị liên lạc trực tiếp không cần sóng di động hay WiFi, phạm vi 1,3 km trên 15T và 1,9 km trên 15T Pro. Cả hai đều sở hữu dung lượng pin 5.500 mAh. Xiaomi 15T hỗ trợ sạc nhanh 67W (sạc đầy pin trong 50 phút), trong khi 15T Pro có sạc nhanh 90W HyperCharge (36 phút đầy pin) và sạc không dây 50W (56 phút). Giá của Xiaomi 15T với phiên bản RAM 12 GB/ROM 256 GB là 13,99 triệu đồng, phiên bản RAM 12 GB/ROM 512 GB là 14,99 triệu đồng. Giá của Xiaomi 15T Pro với phiên bản RAM 12 GB/ROM 256 GB được niêm yết ở mức 18,49 triệu đồng, phiên bản RAM 12 GB/ROM 512 GB là 19,49 triệu đồng, phiên bản RAM 12 GB/ROM 1 TB là 20,49 triệu đồng.
