Chọn smartphone phù hợp

Làng di động thế giới đang bước vào giai đoạn mới với những thiết bị mỏng nhẹ hơn. Không chỉ các thương hiệu Trung Quốc mà ngay cả hai "ông lớn" di động toàn cầu là Samsung và Apple cũng tham gia cuộc đua này. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng không "đu trend" mà nên chọn thiết bị phù hợp nhu cầu và khả năng tài chính.

Liên tục giảm độ dày, trọng lượng

Trong vòng 10 năm nay, bề dày của smartphone cao cấp đã giảm dần từ 8 mm, 7 mm, 6 mm; trong khi các mẫu phổ thông vẫn dày hơn.

Giảm trọng lượng và độ dày của thiết bị là thách thức khi nhà sản xuất phải đáp ứng yêu cầu của người dùng: màn hình to hơn, camera sắc nét, pin dung lượng cao và khả năng tản nhiệt tốt hơn. Những yêu cầu này về lý thuyết thường làm tăng trọng lượng và độ dày của thiết bị. Để "vượt qua chông gai" buộc các nhà sản xuất phải nghiên cứu tối ưu thiết kế, linh kiện, công nghệ và vật liệu.

Tháng 4-2025, OPPO ra mắt smartphone gập cao cấp OPPO Find N5 tại thị trường Việt Nam. Đây là chiếc smartphone gập ngang mỏng nhất thế giới. Khi gập, Find N5 mỏng 8,93 mm, nặng 229 g; khi mở, máy mỏng 4,21 mm - chỉ nhỉnh hơn cổng USB type-C, nhẹ và mỏng hơn mọi smartphone thanh hiện nay. Phải mất hơn 1,5 năm, OPPO mới giảm độ dày và trọng lượng từ Find N3 (ra mắt tháng 10-2023: gập 11,7 mm, mở 5,8 mm, nặng 239 g) xuống Find N5 mỏng nhẹ hơn.

Tuy nhiên, kỷ lục của OPPO cũng chỉ tồn tại được đến đầu tháng 7-2025, khi HONOR ra mắt chiếc smartphone gập ngang Magic V5 có độ mỏng khi mở chỉ 4,1 mm hay 4,2 mm; khi gập 8,8 mm hay 9 mm; trọng lượng 217 g. Đúng một tuần sau HONOR Magic V5, Samsung ra mắt chiếc smartphone gập ngang Galaxy Z Fold7 có độ mỏng khi gập là 8,9 mm; khi mở 4,2 mm và nặng 215 g. Trước đó một năm, chiếc Galaxy Fold6 ra mắt có bề dày khi gập tới 12,1 mm; khi mở 5,6 mm và trọng lượng 239 g, dù có màn hình nhỏ hơn. Ở thể loại smartphone thanh, nhà Samsung hồi tháng 5-2025 đã ra mắt chiếc Galaxy S25 Edge mỏng chỉ 5,8 mm và trọng lượng 163 g. Trong khi phiên bản gốc Galaxy S25 chuẩn ra mắt hồi đầu năm 2025 có bề dày tới 7,2 mm.

Dù nổi tiếng "bảo thủ", Apple không thể đứng ngoài cuộc đua hệ sinh thái Android. Tháng 9-2025, cùng lúc với việc ra mắt dòng iPhone 17 Series, Apple đã giới thiệu chiếc iPhone Air đầu tiên khiến cả thế giới di động phải ngỡ ngàng vì độ mỏng. Thiết bị có độ dày 5,6 mm và nặng 165 g. iPhone Air mỏng hơn Galaxy S25 Edge nhưng màn hình chỉ 6,5 inch, so với 6,7 inch của Samsung.

Có thể nói, cái đích cho cuộc chạy đua "mỏng nhẹ" của thế giới smartphone thanh năm 2025 là mỏng dưới 6 mm và nặng dưới 200 g. Hiện có những "tay đua 2025" mới như ZTE nubia Air (5,9 mm ở điểm mỏng nhất); Tecno Spark Slim (5,93 mm); Tecno Pova Slim 5G (mỏng 5,95 mm)…

iPhone Air siêu mỏng chỉ 5,6 mmẢnh: Apple

Đáp ứng nhu cầu thời trang, tiện ích sử dụng

Theo các nhà chuyên môn, để sản xuất điện thoại thông minh mỏng nhẹ, các nhà sản xuất dựa vào các vật liệu như hợp kim magie và titan để vỏ máy nhẹ và chắc chắn, nhôm cho khung máy và silicon cho mạch tích hợp. Những cải tiến trong thiết kế linh kiện, chẳng hạn như bo mạch chủ xếp chồng và việc sử dụng các vật liệu như pin silicon-carbon cho phép thiết kế nhỏ gọn bằng cách tối đa hóa không gian…

Điện thoại mỏng nhẹ phù hợp với các xu hướng thời trang sang trọng, tăng tính thẩm mỹ, tính di động, tiện cho người dùng khi cầm nắm thoải mái trong thời gian dài, giảm áp lực lên tay và cổ tay. Nhưng sự mỏng nhẹ của smartphone cũng mang nhược điểm, thậm chí là "cái giá phải trả" cho người dùng. Trước tiên là độ bền giảm, dễ vỡ và hư hỏng hơn; nếu không có thiết kế và vật liệu phù hợp, những chiếc smartphone mỏng nhẹ dễ bị cong. Bên cạnh đó, không gian hạn chế cho các linh kiện, do thiết kế mỏng hơn sẽ không còn nhiều chỗ cho viên pin lớn hoặc các linh kiện bên trong khác, có khả năng ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc tính năng. Dù một số cải tiến cho phép mỏng hơn mà không "hy sinh" tính năng, thường vẫn phải đánh đổi: mô-đun camera nhỏ hơn, bộ xử lý mỏng hơn, khả năng tản nhiệt giảm do thiếu không gian. Có thể nói, cuộc đua mỏng nhẹ thực chất là khả năng giải quyết mâu thuẫn giữa người dùng và nhà sản xuất. Khảo sát cho thấy người dùng thích smartphone mỏng nhẹ, nhưng vẫn muốn pin lớn, hiệu năng mạnh, camera tiên tiến và nhiều tính năng hữu ích. Đây là thách thức cho các nhà sản xuất cạnh tranh khốc liệt trong việc đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) smartphone ngày càng mỏng nhẹ.

Mỏng nhẹ tối ưu chỉ ở phân khúc cao cấp Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người dùng nên chọn thiết bị có độ dày từ 4 mm đến dưới 5 mm đối với smartphone gập, dưới 6 mm và trọng lượng khoảng trên dưới 150 g với smartphone thanh. Thực tế cho thấy cuộc đua smartphone mỏng nhẹ chủ yếu chỉ tạo thêm một sự lựa chọn cho một phân khúc, chủ yếu thuộc hàng cao cấp. Người dùng phổ thông nên chọn smartphone có trọng lượng 170 - 190 g, dày dưới 7 mm, màn hình lớn hơn 6,5 inch, pin "trâu" (từ 6.000 - 7.000 mAh), hệ thống camera chụp ảnh sắc nét.



