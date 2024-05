Sở An toàn thực phẩm TP HCM nói gì về vụ nhiều sinh viên nghi ngộ độc ở KTX ĐHQG?

Nội dung trên diễn ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội do Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM tổ chức định kỳ vào chiều 9-5.

Bà Vân cho biết các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm đã ổn định, có khả năng sẽ xuất viện trong hôm nay. UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra, tìm nguyên nhân.

Bà Bùi Thị Hồng Vân, Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế và truyền thông, Sở An toàn thực phẩm, đã thông tin về vụ việc 21 sinh viên KTX ĐHQG TP HCM nghi ngộ độc thực phẩm; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Theo bà Vân, chiều nay, Sở An toàn thực phẩm TP HCM cũng có công văn khẩn gửi UBND TP Thủ Đức đề nghị địa phương này chỉ đạo cơ quan chức nhanh chóng xác minh rõ nguyên nhân của vụ việc, tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm.

Trường hợp cần thiết UBND TP Thủ Đức phối hợp với Đội Quản lý an toàn thực phẩm số 2 để xử lý vụ việc.

Thông tin thêm nguyên nhân nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra thời gian qua, bà Vân cho rằng thời tiết TP HCM đang trong giai đoạn thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng dễ bị ngộ độc thực phẩm.

Do vậy, Ban Chỉ đạo Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã chọn thời điểm từ 15-4 đến 15-5 là tháng hàng động vì an toàn thực phẩm trên cả nước.

Theo bà Vân, có thể nói TP HCM may mắn khi các vụ nghi ngộ độc thực phẩm tương đối nhỏ so với các vụ ngộ độc ở các tỉnh thành như Đồng Nai, Nha Trang.

Lý giải vì sao các vụ ngộ độc thực phẩm hay xảy ra ở trường học, bà Vân nói có nguyên nhân là do phụ huynh lẫn học sinh thường mua thực phẩm tại những gánh hàng rong trước cổng trường.

"Những gánh hàng rong này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất vệ sinh an toàn thực phẩm"- bà Vân nhìn nhận và khuyến cáo người dân nên hạn chế sử dụng thức ăn đường phố, nếu lựa chọn thì nên chọn những cơ sở có uy tín, người bán có ý thức vệ sinh thực phẩm.

Trong trường học, hằng năm Sở An toàn thực phẩm TP HCM đều có ký kết liên tịch với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý, các bếp ăn, người cung cấp thực phẩm. Đồng thời Sở An toàn thực phẩm cũng thường xuyên đi kiểm tra các bếp ăn tại các trường.