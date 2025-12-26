HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sợ cha mẹ mắng vì làm vỡ chén bát, hai bé trai ở Gia Lai bỏ nhà “đi bụi”

Đức Anh

(NLĐO) – Vì lo sợ bị cha mẹ la mắng, một bé trai 7 tuổi đã rủ bé trai 11 tuổi cùng trú xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai bỏ nhà đi lang thang bằng xe đạp.

Sáng 26-12, Tổ Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện hai bé trai có biểu hiện đi lạc trên đường Hùng Vương, phường Diên Hồng.

Sợ cha mẹ mắng vì làm vỡ chén bát, hai bé trai ở Gia Lai bỏ nhà “đi bụi” - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện 2 bé trai bỏ nhà đi.

Lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng tiếp cận, đưa hai bé về trụ sở để hỏi han, xác minh. Qua làm việc, công an xác định hai em là P.L.G.B. (SN 2014) và N.H.A. (SN 2018), cùng trú thôn Tân An, xã Ia Hrung. 

Đây cũng là hai trường hợp đang được gia đình đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, bé A. cho biết do hoảng sợ vì nghi làm vỡ chén bát và lo bị cha mẹ la mắng nên nảy sinh ý định bỏ nhà đi, đồng thời rủ bé B. đi cùng.

Theo xác minh, chiều 25-12, hai bé đạp xe mang theo cặp sách và một chiếc võng, di chuyển khoảng 20 km đến khu vực công viên thuộc xã Ia Grai, mắc võng ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, cả hai tiếp tục đạp xe thêm hơn 15 km thì được lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện.

Sáng cùng ngày, Tổ Cảnh sát 113 đã liên hệ gia đình và bàn giao hai bé về nhà an toàn, trong sự xúc động của người thân.

mạng xã hội công an tỉnh phòng cảnh sát cơ quan công an trật tự xã hội
