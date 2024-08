Số chuyến bay qua sân bay Nội Bài dịp 2-9 tăng mạnh

Lượng khách tăng 11%, sân bay quốc tế Nội Bài sẵn sàng phục vụ lễ Quốc Khánh. Ảnh: Phan Công

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không qua sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) dự kiến tăng 11% so với ngày thường. Dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ sẽ có khoảng 338 ngàn lượt khách và hơn 2.100 lượt chuyến bay qua sân bay Nội Bài.

Trong đó, ngày cao nhất sẽ phục vụ hơn 96 ngàn lượt khách (ngày 3-9 với gần 35 ngàn lượt khách quốc tế, hơn 61 ngàn lượt khách quốc nội), và 569 lượt chuyến bay (238 lượt chuyến bay quốc tế, 331 lượt chuyến bay quốc nội).

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 31-8 đến hết ngày 3-9, sân bay Nội Bài áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1. Sân bay Nội Bài phối hợp liên ngành chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội, Công an huyện Sóc Sơn, Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài để thường xuyên tuần tra, canh gác, bảo vệ các mục tiêu, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi chuyến bay đi và đến cũng như mọi hoạt động thường xuyên tại sân bay Nội Bài.

Dịp này, sân bay Nội Bài đã triển khai đến các đơn vị phương án điều phối nhằm nâng cao năng lực khai thác, bố trí cán bộ trực tiếp tại các khu vực nhạy cảm không được để xảy ra tình trạng ùn ứ, quá tải cục bộ trong các khung giờ cao điểm tại các khu vực Nhà ga hành khách…

Sân bay Nội Bài tiếp tục thực hiện mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không, sân bay (A-CDM), đảm bảo an toàn, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các hàng hàng không nắm bắt đầy đủ, kịp thời kế hoạch bay để xây dựng các phương án khai thác vị trí đỗ máy bay, phân quầy thủ tục, bố trí sắp xếp cửa ra máy bay, phân bổ băng tải hành lý đến…

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên máy bay. Thực hiện nghiêm quy trình, quy định về kiểm soát giấy tờ tùy thân của hành khách sử dụng để đi máy bay, tăng cường phỏng vấn ngẫu nhiên hành khách tại điểm kiểm tra giấy tờ tùy thân. Thực hiện mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm, đảm bảo lưu thông nhanh nhất…

Sân bay bố trí đủ nhân lực trực tại Quầy giải đáp thông tin, Tổng đài tự động chăm sóc khách hàng, đường dây nóng bảo đảm chất lượng dịch vụ,… bảo đảm trực 24 giờ/24 giờ nhằm kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ hành khách.