Sở Công Thương Gia Lai bứt phá ngoạn mục

2024 là năm Sở Công Thương Gia Lai đã bứt phá, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết của Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực điều hành của ban lãnh đạo và tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nên các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của ngành đều hoàn thành so với Nghị quyết năm 2024 đã đề ra.

Qua đó đã đạt được các thành tựu đáng khích lệ như: chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tăng 2,9% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 60.771 tỉ đồng, tăng 10,14% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt là 800 triệu USD, đạt 106,67% so với kế hoạch, tăng 17,65% so với cùng kỳ; thực hiện có hiệu quả công tác khuyến công và xúc tiến thương mại…

Ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai, phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2024, Sở Công Thương Gia Lai đã nâng cao hiệu quả công tác, chú trọng cải cách hành chính và tiết kiệm chi tiêu trong cơ quan góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.

Trong năm 2025, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công Thương tiếp tục thi đua, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó, phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 66.500 tỉ đồng; kế hoạch chỉ tiêu xuất khẩu năm 2025 đạt 850 triệu USD, tăng 6,25% so với năm 2024; kế hoạch chỉ tiêu kim ngạch nhập khẩu năm 2025 đạt 120 triệu USD, tăng 4,35% so với năm 2024. Sở Công Thương Gia Lai sẽ thực hiện có hiệu quả công tác khuyến công và xúc tiến thương mại…

Đặc biệt, vào năm 2025 Sở Công Thương Gia Lai sẽ phấn đấu 100% công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công Thương nghiêm túc tham gia quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị, phấn đấu 100% công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, Luật Cán bộ công chức, Luật viên chức.

Lãnh đạo Sở Công Thương Gia Lai tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai, đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 22 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2024; tặng danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" cho 9 tập thể; tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 49 cá nhân thuộc các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương. Đồng thời, Sở Công Thương Gia Lai tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2024 cho 15 cá nhân thuộc Sở Công Thương.

Sáng cùng ngày, Đảng ủy Sở Công thương tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.