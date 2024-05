Sở GD-ĐT báo cáo Chủ tịch UBND TP HCM vì sao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 giảm

Ngày 6-5, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức về việc thực hiện công tác phân luồng sau tốt nghiệp THCS và giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP, theo thống kê, hằng năm có khoảng 15.000 học sinh lớp 9 không tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, gia đình và các em đã chủ động lựa chọn các định hướng như đi du học hoặc chuyển sang học nghề tại các trường trung cấp, CĐ, chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT trong các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-GDTX trên địa bàn TP.

Sở GD-ĐT TP cho biết chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2024-2025: Tính đến tháng 1-2024, toàn TP có 115.759 học sinh đang học lớp 9, số học sinh dự kiến tốt nghiệp lớp 9 năm học 2023-2024 là 114.601 học sinh (tỉ lệ 99%), dự kiến có khoảng 102.349 học sinh lớp 9 đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Năm học 2024-2025 khoảng 13.410 học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh để lựa chọn phương án là du học hoặc chuyển sang học tiếp chương trình phân luồng sau tốt nghiệp THCS.

Năm học 2024-2025, Sở GD-ĐT đã giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 113 trường THPT công lập theo là 71.020 chỉ tiêu (giảm 6.124 chỉ tiêu so với năm học 2023-2024). Trong đó, không giao trực tiếp cho Trường Phổ thông Năng Khiếu (ĐHQG TP HCM) năm học 2024-2025 (595 chỉ tiêu) và chưa giao chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung cho trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (đang thực hiện quy trình thủ tục tách từ trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (205 chỉ tiêu))

Do đó, số liệu thực giảm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 so với năm học 2023-2024 của các trường THPT loại hình công lập chỉ là 5.324 chỉ tiêu, tập trung chủ yếu giảm tại trường thuộc Thành phố Thủ Đức và các quận trung tâm.

Trong khi đó, chương trình GDTX cấp THPT được công nhận tương đương với chương trình giáo dục phổ thông 2018 được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 là 12.036 chỉ tiêu.

Như vậy tổng số chỉ tiêu học sinh tốt nghiệp lớp 9 có thể lựa chọn học tiếp theo chương trình tại các cơ sở loại hình công lập (trường THPT, trung tâm GDTX) là 83.856 chỉ tiêu (chiếm tỉ lệ 72% tổng số học sinh lớp 9 trên địa bàn TP, chiếm 73% so với số học sinh lớp 9 dự kiến tốt nghiệp năm học 2023- 2024 và dự kiến đạt 82% so với học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh 10).

Thực hiện chủ trương phân luồng sau tốt nghiệp THCS tiếp tục học trường trung cấp: Tổng số chỉ tiêu 8 trường CĐ, trung cấp trực thuộc sở là 10.135 chỉ tiêu (chưa tính hệ thống trường trung cấp thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các sở khác quản lý).

Các trường hợp còn lại, các em có thể lựa chọn tiếp tục học lớp 10 tại các trường THPT loại hình tư thục phù hợp theo khả năng và nguyện vọng là 28.908 chỉ tiêu.

Như vậy, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh tất cả các chương trình học sau tốt nghiệp THCS là 122.899 chỉ tiêu (cao hơn so với số học sinh lớp 9 năm học 2023-2024 là 7.140 chỉ tiêu).

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP cũng cho biết, năm học 2024-2025 dự kiến quy mô các trường THPT công lập tăng khoảng 27.459 học sinh so với năm học 2022-2023. Tuy nhiên, do số học sinh lớp 12 ra trường nhỏ hơn số học sinh lớp 10 nhập học hằng năm (từ chênh lệch năm học 2022-2023 đến dự kiến năm học 2024-2025) nên gây áp lực lớn công tác tổ chức, sắp xếp của các hiệu trưởng các trường.

Mặt khác, đánh giá thực hiện tuyển sinh qua các năm học, Sở GD-ĐT nhận thấy số học sinh đăng ký nhập học những năm gần đây đều chỉ đạt 62% đến 63% so với học sinh lớp 9 tốt nghiệp. Do đó, để tránh tình trạng thí sinh ảo, thí sinh đăng ký dự thi nhưng không nhập học, Sở GD-ĐT đã rà soát khả năng tiếp nhận của các trường THPT công lập, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, tránh xáo trộn cơ cấu giữa các khối lớp của các trường để giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 sát điều kiện thực tế (đạt 63% bằng tỉ lệ thực nhập học so trong công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 so với số học sinh lớp 9 tốt nghiệp). Căn cứ vào số thí sinh đăng ký nhập học tại các trường chưa đủ so với chỉ tiêu tuyển sinh được giao, Sở GD-ĐT xây dựng phương án tuyển sinh bổ sung đợt 2 phù hợp tình hình thực tế tại các địa phương.

Từ những phân tích trên, định hướng giảm tỉ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập các trường THPT năm học 2024-2025 so với năm học 2023-2024 là phù hợp với định hướng phân luồng sau THCS, đồng thời đảm bảo các tiêu chí quốc gia về công nhận nông thôn mới, tiếp tục duy trì các trường đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các trường THPT trên địa bàn thành phố.