Giáo dục

TP HCM: Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Đặng Trinh

(NLĐO)- Các trường thực hiện nghiêm sự phân công, điều động của Sở GD-ĐT trong việc điều phối tham gia thử nghiệm tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Sở GD-ĐT TP HCM ngày 8-11 đã chính thức thông tin về các vấn đề liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2025-2026 đồng thời có văn bản gửi các trường THPT, trung tâm GDTX, UBND các phường, xã, đặc khu. 

Theo Sở GD-ĐT TP, riêng đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, UBND các phường, xã, đặc khu, các trường THPT, các cơ sở GDTX rà soát cơ sở vật chất phục vụ làm điểm thi, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, cử nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi theo yêu cầu.

Các cơ sở giáo dục tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi; phân công rõ trách nhiệm, đảm bảo tất cả lực lượng được bồi dưỡng về quy chế, kỹ năng phòng chống gian lận, an toàn thi. Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên trong công tác điều động nhân sự của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT liên quan công tác đề thi.

TP HCM: Trường học chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức thí điểm thi THPT trên máy tính - Ảnh 1.

Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc sự phân công và điều động của Sở GD-ĐT trong việc điều phối tham gia thử nghiệm tổ chức thi trên máy tính do Bộ GD-ĐT triển khai. Ảnh: NLĐO

Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc sự phân công và điều động của Sở GD-ĐT trong việc điều phối tham gia thử nghiệm tổ chức thi trên máy tính do Bộ GD-ĐT triển khai; đồng thời, ưu tiên đầu tư, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn và kỹ năng công nghệ để đảm bảo sẵn sàng tham gia tổ chức thí điểm thi THPT trên máy tính từ năm 2027.

Đối với tuyển sinh lớp 10 và tuyển sinh đầu cấp: UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm xác thực nơi cư trú, tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến; đảm bảo tất cả học sinh trong độ tuổi đi học phải có mã định danh cá nhân và được khai báo đầy đủ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành GD-ĐT tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn và được cập nhật dữ liệu chính xác.

UBND phường, xã, đặc khu và các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT trong việc thực hiện rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác số lượng trẻ em, học sinh trong độ tuổi tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn và tuyển sinh địa bàn lân cận.

Ngoài ra, sắp tới đây các cơ sở giáo dục có cấp THPT chuẩn bị thực hiện các quy định về quản lý, cấp phát, lưu trữ và xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Phối hợp với công an địa phương chịu trách nhiệm bảo đảm tính bảo mật, an toàn và minh bạch trong việc cấp phát bản chính, cấp bản sao, xác minh văn bằng chứng chỉ.

Đồng thời, sở yêu cầu các đơn vị, trung tâm, cơ sở được cấp phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ phải tuân thủ đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, quy trình tổ chức thi; báo cáo định kỳ kết quả thi, danh sách thí sinh, hồ sơ cấp chứng chỉ về Sở GD-ĐT theo quy định. 

TP HCM: Trường học chuẩn bị các điều kiện tổ chức thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính - Ảnh 2.TP HCM: Điều động, bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

Đặc biệt các đơn vị phải phối hợp công an địa phương và các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý các hành vi mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. Các đơn vị cấp, phát văn bằng, chứng chỉ đảm bảo cơ sở vật chất để lưu trữ, bảo quản hồ sơ vĩnh viễn, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra...

