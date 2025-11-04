Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM chiều 4-11 vừa công bố danh mục 109 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của sở này, có hiệu lực từ ngày 4-11.

Trong số danh mục 109 thủ tục hành chính, ngoài cơ quan quyết định là UBND TP như thành lập hoặc cho phép thành lập trường THPT chuyên; sáp nhập, chia, tách trường THPT chuyên; chia, tách, sáp nhập trung tâm GDNN, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... Có nhiều danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyết định của Sở. .

Danh mục một số các thủ tục hành chính và cơ quan tiếp nhận, quyết định

Đáng chú ý, trong số này, việc sáp nhập, chia, tách trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên (GDTX) thuộc thẩm quyền quyết định của Sở GD-ĐT TP. Cụ thể, Sở GD-ĐT TP được quyền quyết định khi trung tâm được sáp nhập, chia, tách khi bảo đảm các yêu cầu: Bảo đảm quyền, lợi ích của nhà giáo và người học. Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, TP HCM hiện có 40 trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX

Trung tâm được hình thành sau khi sáp nhập, chia, tách phải đáp ứng các điều kiện quy định Nghị định 142/2025 của Chính phủ. Có địa điểm, cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu của các chương trình giáo dục thường xuyên thực hiện tại trung tâm.

Có chương trình giáo dục, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng yêu cầu của các chương trình giáo dục thường xuyên thực hiện tại trung tâm theo quy định của Bộ GD-ĐT. Bên cạnh đó, có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động đủ về số lượng và đạt tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của từng chương trình giáo dục thường xuyên thực hiện tại trung tâm theo quy định của Bộ GD-ĐT. Có dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.

Ngoài ra, theo công bố, Sở GD-ĐT TP HCM cũng có thẩm quyền quyết định phê duyệt, gia hạn hoặc điều chỉnh Đề án dạy và học bằng tiếng nước ngoài...

