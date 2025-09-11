HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Sở GD-ĐT TP HCM: Sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16 giờ 30 phút

Đặng Trinh

(NLĐO)- Giờ vào học buổi sáng của học sinh không bắt đầu trước 7 giờ và sau 8 giờ. Thời gian tan học buổi chiều không trước 16 giờ 30 phút

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết đang xin ý kiến giám đốc để ban hành văn bản quy định giờ vào học và tan học của học sinh các cấp năm học 2025-2026 trên địa bàn TP HCM. Theo đó, sẽ quy định các trường không được cho học sinh tan học quá sớm. 

Theo ông Minh, quy định sẽ theo hướng giờ vào học buổi sáng của học sinh không bắt đầu trước 7 giờ và sau 8 giờ. Thời gian kết thúc giờ học buổi sáng không trước 10 giờ 30 phút. Thời gian kết thúc giờ học buổi chiều không trước 16 giờ 30 phút.

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT cho biết hiện nay nhiều trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP xếp lịch học của học sinh chưa phù hợp. Trong đó, có trường cho học sinh tan học vào lúc 15 giờ hoặc 15 giờ 30 phút gây khó khăn, bất tiện cho phụ huynh trong việc đưa đón con em.

Sở GD-ĐT TP HCM: Sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16 giờ 30 phút - Ảnh 1.

Thời gian kết thúc giờ học buổi sáng không trước 10 giờ 30 phút. Thời gian kết thúc giờ học buổi chiều không trước 16 giờ 30 phút

Trước đó, tại hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục phổ thông của Sở GD-ĐT TP HCM tổ chức ngày 10-9, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, yêu cầu các nhà trường khi tổ chức dạy 2 buổi/ngày cần thực hiện một cách linh hoạt. Đặc biệt, không được tổ chức học thứ 7 để dạy chương trình GDPT 2018.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, các trường cần đảm bảo tính ổn định trong việc học sinh đến trường. Cụ thể, giờ giấc buổi sáng ra sao, buổi trưa thế nào và giờ tan học buổi chiều để phụ huynh có thể đưa đón con em một cách thuận tiện và hợp lý nhất. Hiện có một số hiệu trưởng cho rằng mình có toàn quyền sắp xếp thời khóa biểu và từ đó dẫn đến phản hồi như: “Buổi sáng học 5 tiết, buổi chiều học 2 tiết rồi về" là không được.

Sắp xếp linh hoạt thời gian tan học buổi 1 và buổi 2 trong tuần một cách hiệu quả

Hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của Sở GD-ĐT TP HCM quy định rõ: Tổ chức buổi 1, buổi 2, số tiết cho buổi 1 và số tiết cho buổi 2 trong ngày, trong tuần được sắp xếp linh hoạt đúng theo thời lượng quy định, phù hợp, thuận tiện với điều kiện thực hiện của nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh.

Hình thức thực hiện: Tổ chức đa dạng, phong phú, phù hợp, hiệu quả các hình thức dạy học (học nhóm, tự học, câu lạc bộ; kết hợp trong/ngoài lớp; trực tiếp, trực tuyến hoặc phối hợp; phối hợp giữa giáo viên của trường với các chuyên gia đến từ các tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp...). Sau khi xác định nội dung dạy học, hoạt động giáo dục, thời lượng, hình thức thực hiện, lãnh đạo nhà trường xây dựng các kế hoạch phù hợp:

Kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 1: Bố trí số lượng buổi 1 trong tổng số buổi học/tuần bảo đảm đủ số tiết/tuần của các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn, chuyên đề học tập theo quy định tại Chương trình GDPT.

Kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 được thực hiện từ nguồn ngân sách, gồm: Củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập; ôn tập, phụ đạo học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo môn học. Ôn thi tuyển sinh lớp 10, ôn thi tốt nghiệp THPT. Các hoạt động chuyên môn thực hiện quy đổi ra tiết dạy theo Thông tư 05/2025 của Bộ GD-ĐT. Đặc biệt, không sử dụng thời lượng dành cho việc dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 để thực hiện dạy học nội dung các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn, chuyên đề học tập của Chương trình GDPT cũng như thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh.

Kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 thực hiện xã hội hóa: Thì phải đảm bảo sự tham gia tự nguyện của học sinh, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và phù hợp với điều kiện tổ chức thực hiện của nhà trường, có hồ sơ minh chứng. 

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TP HCM: Hướng dẫn chi tiết dạy 2 buổi/ngày ở từng bậc học

Sở GD-ĐT TP HCM: Hướng dẫn chi tiết dạy 2 buổi/ngày ở từng bậc học

(NLĐO) - Thời lượng dạy học buổi 1 và buổi 2 trong tuần thực hiện linh hoạt trong sắp xếp; không cố định buổi 1 là buổi sáng và buổi 2 là buổi chiều

Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng

(NLĐO)- Nếu sắp xếp được, các trường nên hạn chế học thứ 7. Một số trường đã chuyển thứ 7 thành buổi tự học hoặc học trực tuyến, đây là hướng đi đáng cân nhắc

Những băn khoăn đầu năm học mới được giải tỏa

Những vấn đề còn tồn tại ở các nhà trường cũng như nhiều mối quan tâm của phụ huynh được các nhà giáo, chuyên gia và cơ quan quản lý giải đáp đầy đủ, thỏa đáng

giám đốc sở trường tiểu học giáo dục phổ thông phó giám đốc sở cơ sở giáo dục Câu lạc bộ giáo dục đại học học sinh giỏi ôn thi tốt nghiệp THPT thi tốt nghiệp THPT
