Giáo dục

Sở GD-ĐT TP HCM: Hướng dẫn chi tiết dạy 2 buổi/ngày ở từng bậc học

Đặng Trinh

(NLĐO) - Thời lượng dạy học buổi 1 và buổi 2 trong tuần thực hiện linh hoạt trong sắp xếp; không cố định buổi 1 là buổi sáng và buổi 2 là buổi chiều

Chiều 10-9, Sở GD-ĐT TP HCM chính thức có văn bản hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày ở từng bậc học. 

Trong văn bản hướng dẫn dạy 2 buổi/ngày, Sở GD-ĐT TP HCM, yêu cầu khi tổ chức dạy 2 buổi/ngày, các nhà trường phải thực hiện hiệu quả mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm về thời lượng dạy học các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục; không gây quá tải, phù hợp tâm sinh lý và sức khỏe học sinh.

Bảo đảm quyền lợi, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương; ưu tiên bố trí ngân sách để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Thời lượng dạy học buổi 1 và buổi 2 trong tuần thực hiện linh hoạt trong sắp xếp; không cố định buổi 1 là buổi sáng và buổi 2 là buổi chiều.

Sở GD-ĐT TP HCM: Hướng dẫn chi tiết dạy 2 buổi/ngày ở từng bậc học- Ảnh 1.

Không sử dụng thời lượng dành cho việc dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 để thực hiện dạy học nội dung các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn, chuyên đề học tập của Chương trình GDPT cũng như thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh

Hướng dẫn chi tiết ở từng bậc học, như sau: 

Đối với cấp tiểu học

Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết học 35 phút; thực hiện kế hoạch dạy học tối thiểu 9 buổi/tuần (tương đương với 32 tiết/tuần).

Nội dung và hình thức dạy học

- Buổi 1: Tổ chức dạy học nội dung Chương trình giáo dục phổ thông các môn học và hoạt động giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018 của Bộ GD-ĐT

- Buổi 2: Tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục văn hóa đọc, văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục kiến thức về trật tự an toàn giao thông; giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ, thể thao, các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương và các nội dung giáo dục khác theo quy định, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh,…

- Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học: tự học có hướng dẫn của giáo viên, học tập theo nhóm, học trải nghiệm, sinh hoạt câu lạc bộ

 Đối với cấp THCS

Triển khai dạy học 2 buổi/ngày theo lộ trình; tổ chức, thực hiện dạy học 2 buổi/ngày ở các nhà trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; bố trí thời gian, thời khóa biểu học tập tối thiểu 5 ngày/tuần, tối đa là 11 buổi/tuần, mỗi ngày không quá 7 tiết học, mỗi tiết 45 phút.

Nội dung và hình thức dạy học

- Buổi 1: Tổ chức dạy học nội dung Chương trình giáo dục phổ thông các môn học và hoạt động giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018 của Bộ GD-ĐT.

 Buổi 2: Tổ chức ôn tập, phụ đạo học sinh chưa đạt theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức ôn tập để học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM/STEAM; giáo dục văn hóa đọc, giáo dục đạo đức, văn hóa học đường, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục kiến thức về trật tự an toàn giao thông; giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ, thể thao, văn hóa, nghệ thuật và các nội dung giáo dục khác theo quy định, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh,…

- Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm học sinh cùng trình độ, năng lực hoặc theo câu lạc bộ sở thích; hướng dẫn học sinh tự học, kết hợp giữa học tập trong lớp học và các hoạt động giáo dục ngoài lớp học, nhà đa năng, thư viện, khu vui chơi,…

Đối với cấp THPT

Triển khai dạy học 2 buổi/ngày theo lộ trình; tổ chức, thực hiện dạy học 2 buổi/ngày ở các nhà trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; bố trí thời gian, thời khóa biểu học tập tối thiểu 5 ngày/tuần, tối đa là 11 buổi/tuần, mỗi ngày không quá 7 tiết học, mỗi tiết 45 phút.

 Nội dung và hình thức dạy học

- Buổi 1: Tổ chức dạy học nội dung các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn, chuyên đề học tập ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018 của Bộ GD-ĐT. Thông tư số 13/2022 của Bộ GD-ĐT.

- Buổi 2: Tổ chức ôn tập, phụ đạo học sinh chưa đạt theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông; bồi dưỡng học sinh giỏi; ôn thi tốt nghiệp THPT; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục văn hóa đọc, văn hóa học đường, tư vấn hướng nghiệp, hoạt động tình nguyện; giáo dục đạo đức, giáo dục kỹnăng sống, giáo dục tài chính, giáo dục kiến thức về trật tự an toàn giao thông; giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ, thể thao, văn hóa, nghệ thuật và các nội dung giáo dục khác theo quy định, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh,…

- Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học: học tập theo nhóm học sinh có cùng trình độ, sở thích; tổ chức các câu lạc bộ, hướng dẫn học sinh tự học, kết hợp giữa học tập trong lớp học và các hoạt động giáo dục ngoài lớp học, ngoài nhà trường; phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động giáo dục phù hợp nhằm hỗ trợ việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Sở GD-ĐT TP HCM: Hướng dẫn chi tiết dạy 2 buổi/ngày ở từng bậc học- Ảnh 2.

Khi xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, Sở GD-ĐT TP HCM lưu ý: Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ pháp lý hợp pháp của các đơn vị có nguyện vọng phối hợp, liên kết tổ chức các hoạt động. 

Lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên nắm bắt các yêu cầu của học sinh (thông qua kiểm tra đánh giá, khảo sát, trao đổi, phỏng vấn, …) và các quy định để từ đó xác định nội dung dạy học, hoạt động giáo dục, thời lượng, hình thức phù hợp.

- Củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập; ôn tập, phụ đạo học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt (không quá 2 tiết/môn/tuần; các lớp đầu cấp thực hiện từ học kỳ II của năm học; các khối lớp còn lại thực hiện từ đầu năm học).

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo môn học (không quá 2 tiết/môn/tuần; thực hiện từ đầu năm học cho đến khi học sinh tham gia kỳ thi).

- Ôn thi tuyển sinh lớp 10, ôn thi tốt nghiệp THPT (không quá 6 tiết/tuần; thực hiện từ đầu năm học).

- Các hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm, STEM/STEAM, kỹ năng sống, năng lực số, AI, ngoại ngữ, thể thao, văn hóa, nghệ thuật và tư vấn hướng nghiệp...

- Các hoạt động, nội dung học tập nhằm tổ chức thực hiện triển khai các đề án, kế hoạch của TP và ngành GD-ĐT.

Thời lượng: Tổ chức buổi 1, buổi 2, số tiết cho buổi 1 và số tiết cho buổi 2 trong ngày, trong tuần được sắp xếp linh hoạt đúng theo thời lượng quy định, phù hợp, thuận tiện với điều kiện thực hiện của nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh.

Hình thức thực hiện: Tổ chức đa dạng, phong phú, phù hợp, hiệu quả các hình thức dạy học (học nhóm, tự học, câu lạc bộ; kết hợp trong/ngoài lớp; trực tiếp, trực tuyến hoặc phối hợp; phối hợp giữa giáo viên của trường với các chuyên gia đến từ các tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp; ...).

Sau khi xác định nội dung dạy học, hoạt động giáo dục, thời lượng, hình thức thực hiện, lãnh đạo nhà trường xây dựng các kế hoạch phù hợp:

Kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 1: Bố trí số lượng buổi 1 trong tổng số buổi học/tuần bảo đảm đủ số tiết/tuần của các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn, chuyên đề học tập theo quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông.

Kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 được thực hiện từ nguồn ngân sách.

Nội dung kế hoạch phải đúng các quy định, khoa học, hợp lý, hiệu quả; phải xác định cụ thể, rõ ràng, mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, địa điểm: Củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập; ôn tập, phụ đạo học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo môn học. Ôn thi tuyển sinh lớp 10, ôn thi tốt nghiệp THPT. Các hoạt động chuyên môn thực hiện quy đổi ra tiết dạy theo Thông tư 05/2025 của Bộ GD-ĐT.

Đặc biệt, không sử dụng thời lượng dành cho việc dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 để thực hiện dạy học nội dung các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn, chuyên đề học tập của Chương trình giáo dục phổ thông cũng như thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh.

Kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 được thực hiện xã hội hóa. Đảm bảo sự tham gia tự nguyện của học sinh, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và phù hợp với điều kiện tổ chức thực hiện của nhà trường (hồ sơ minh chứng).


Tin liên quan

Dạy 2 buổi/ngày bậc trung học ở TP HCM đạt 93%

Dạy 2 buổi/ngày bậc trung học ở TP HCM đạt 93%

Theo Bộ GD-ĐT, hiện dạy 2 buổi/ngày đang thực hiện 100% tại cấp tiểu học, trường THCS và THPT dạy học 2 buổi/ngày tăng lên nhiều so với 5 - 10 năm trước

Bộ GD-ĐT: Bậc THCS, THPT sẽ phải dạy 2 buổi/ngày

(NLĐO)- Dạy học 2 buổi/ngày phải khai thác hết công năng của cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, phục vụ giảng dạy học sinh, song cần được xác định minh bạch

TP HCM kiến nghị cơ chế cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày

(NLĐO) - Trước đây, giáo viên dạy hai buổi/ngày sẽ có thu nhập tăng thêm nhưng với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nguồn thu này không còn nữa.

