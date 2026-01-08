HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Sở GD-ĐT TPHCM: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, không để tai nạn dù là nhỏ nhất

Đặng Trinh

(NLĐO)- Xác định an toàn cho trẻ là yêu cầu cao nhất trong hoạt động giáo dục mầm non, không có tai nạn nhẹ, không có vi phạm nhỏ.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non. Ngoài ý kiến liên quan đến công tác quản lý, điều hành, chuyên môn, nhiều phản ánh một số vấn đề liên quan đến nhân sự, cơ sở vật chất và tài chính tại một số cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP. 

Theo Sở GD-ĐT, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành giáo dục mầm non vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là tình trạng mất an toàn cho trẻ vẫn còn xảy ra tại một số cơ sở, đặc biệt là các nhóm trẻ nhỏ và cơ sở ngoài công lập; việc cập nhật hồ sơ pháp lý, dữ liệu ngành chưa kịp thời, chưa đồng bộ; tình trạng thiếu nhân sự, giáo viên chưa đạt chuẩn còn kéo dài; công tác tổ chức bếp ăn, xây dựng khẩu phần dinh dưỡng và môi trường giáo dục tại một số cơ sở còn mang tính hình thức, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ em.

Sở GD-ĐT TPHCM: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, không có vi phạm "nhẹ", tai nạn "nhỏ" - Ảnh 1.

Ứng dụng công nghệ và AI vào dạy học cho trẻ mầm non ở TPHCM

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu nhấn mạnh đối với công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, sở giao người đứng đầu các cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ; xác định an toàn cho trẻ là yêu cầu cao nhất trong hoạt động giáo dục mầm non, không có tai nạn nhẹ, không có vi phạm nhỏ. Kiên quyết xử lý, không bao che các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, tai nạn thương tích và bạo hành trẻ em.

TPHCM chỉ đạo hai sở, ngành phối hợp trong tuyển dụng, bố trí, luân chuyển giáo viên mầm non

(NLĐO)- UBND TPHCM giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở GD-ĐT thống kê nhu cầu giáo viên mầm non, đề xuất kế hoạch tuyển dụng, bố trí, luân chuyển phù hợp

(NLĐO)- UBND TPHCM giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở GD-ĐT thống kê nhu cầu giáo viên mầm non, đề xuất kế hoạch tuyển dụng, bố trí, luân chuyển phù hợp

Lãnh đạo sổ cũng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường vai trò quản lý nhà nước; chủ động kiểm tra, giám sát, kịp thời xác minh, báo cáo và xử lý các vụ việc phát sinh, đặc biệt đối với các nhóm trẻ độc lập và cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. 

Các cơ sở giáo dục mầm non chú trọng bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ; xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc; tăng cường phối hợp với gia đình và đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm phòng ngừa rủi ro, củng cố niềm tin của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và xã hội.

Các cơ sở thực hiện nghiêm quy trình bếp ăn một chiều, bảo đảm chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý; xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm...



(NLĐO)- UBND TPHCM giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở GD-ĐT thống kê nhu cầu giáo viên mầm non, đề xuất kế hoạch tuyển dụng, bố trí, luân chuyển phù hợp

