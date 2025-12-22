HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Vì sao TPHCM tạm dừng Hội đồng trường từ bậc mầm non đến phổ thông công lập?

Đặng Trinh

(NLĐO)- Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, việc duy trì Hội đồng trường không mang lại hiệu quả mà còn tăng gánh nặng hành chính.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có thông báo quan trọng liên quan công tác Hội đồng trường trong các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, các trường từ mầm non đến THPT công lập trên địa bàn toàn TP tạm dừng thực hiện các thủ tục đề nghị công nhận, kiện toàn Hội đồng trường cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật thay thế các quy định hiện hành hoặc hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Trường hợp các trường mầm non, phổ thông được thành lập mới hoặc sáp nhập và không có Hội đồng trường thì Giám đốc Sở GD-ĐT (đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT), Chủ tịch UBND cấp xã (đối với các đơn vị trực thuộc phường, xã và đặc khu) phân công Bí thư cấp ủy hoặc hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông triển khai thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường quy định tại điều lệ và các văn bản có liên quan.

Vì sao tạm dừng Hội đồng trường từ bậc mầm non đến phổ thông công lập? - Ảnh 1.

Hệ thống trường mầm non, phổ thông công lập hiện nay chưa được giao quyền tự chủ về tài chính, nhân sự hay tổ chức bộ máy nên vai trò của Hội đồng trường không được thiết kế gắn với chức năng thực tiễn

Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường hết nhiệm kỳ thì tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới hoặc theo quyết định của cơ quan quản lý. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng trường đã hết tuổi công tác thì Giám đốc Sở GD-ĐT (đối với các đơn vị trực thuộc sở), Chủ tịch UBND cấp xã (đối với các đơn vị trực thuộc phường, xã và đặc khu) phân công Bí thư cấp ủy hoặc hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông điều hành Hội đồng trường.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP cho biết hướng dẫn trên nhằm thực hiện Nghị quyết số 71/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT và Nghị quyết số 281/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71, trong đó có nội dung “Không tổ chức Hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập”; đồng thời, căn cứ theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về công tác Hội đồng trường trong các trường giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Trước đó, vào tháng 5-2025, tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Bộ GD-ĐT đã đề xuất bỏ Hội đồng trường ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Theo Bộ GD-ĐT, trong báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Giáo dục năm 2019, nhiều địa phương đã phản ánh thực trạng Hội đồng trường ở các trường mầm non và phổ thông công lập hoạt động hình thức, thiếu thực quyền, trùng vai và không tạo ra giá trị quản trị thực chất.

Từ kết quả kiểm tra học sinh vi phạm giao thông của Công an TP HCM: Sở GD-ĐT chỉ đạo khẩn

(NLĐO)- Hiệu trưởng trực tiếp chịu trách nhiệm nếu trường bị phát hiện trông giữ xe máy điện, xe máy của học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe

(NLĐO)- Hiệu trưởng trực tiếp chịu trách nhiệm nếu trường bị phát hiện trông giữ xe máy điện, xe máy của học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe

Hệ thống trường mầm non, phổ thông công lập hiện nay chưa được giao quyền tự chủ về tài chính, nhân sự hay tổ chức bộ máy nên vai trò của Hội đồng trường không được thiết kế gắn với chức năng thực tiễn. Bên cạnh đó, phần lớn ở các nhà trường, hiệu trưởng đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng trường và là Bí thư chi bộ/đảng bộ dẫn đến trùng lặp vai trò và làm mờ nhạt chức năng giám sát, phản biện của Hội đồng trường. Việc duy trì Hội đồng trường trong bối cảnh đó không những không mang lại hiệu quả mà còn tăng gánh nặng hành chính...

Tin liên quan

Phụ huynh phản ánh bữa ăn bán trú, Sở GD-ĐT TPHCM nói sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất

Phụ huynh phản ánh bữa ăn bán trú, Sở GD-ĐT TPHCM nói sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất

(NLĐO)- Trước những phản ánh của phụ huynh về chất lượng bữa ăn bán trú, an toàn thực phẩm. Sở GD-ĐT TPHCM cho biết sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất

Sở GD-ĐT TPHCM nói gì về hoạt động liên kết giáo dục ở các trường học?

(NLĐO)- Chương trình liên kết đã góp phần quan trọng trong việc hình thành thế hệ học sinh phát triển toàn diện: giàu tri thức, vững kỹ năng...

Sở GD-ĐT TPHCM "nói lại" về lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh

(NLĐO)- Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết học sinh thành phố nghỉ Tết Dương lịch 2026 chỉ 1 ngày, "không có ngoại lệ so với các ngành khác"

giám đốc sở Chủ tịch UBND hội đồng trường phổ thông công lập
