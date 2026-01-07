HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Sở GD-ĐT TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý giáo dục tại 3 khu vực

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM vừa trao nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý giáo dục tại 3 khu vực.

Sáng 7-1, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhiều cán bộ quản lý giáo dục ở cả 3 khu vực. 

Theo đó, bà Phạm Thị Thanh HòaPhó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hữu Trang.

Bà Nguyễn Phạm Thùy Linh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Chánh, tiếp tục được bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Chánh.

Ông Nguyễn Gia Mến, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tạ Quang Bửu, được bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tạ Quang Bửu.

Ông Nguyễn Hữu Hùng Hào, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thánh Tôn, được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thánh Tôn.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (khu vực 3), được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (khu vực 3).

Sở GD-ĐT TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý giáo dục ở ba khu vực - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhiều cán bộ quản lý giáo dục ở cả 3 khu vực

Ông Huỳnh Chí Thạch, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Phú Giáo, được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Phú Giáo.

Bà Trần Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Bình Tân, được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Bình Tân.

Sở GD-ĐT TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý giáo dục ở ba khu vực - Ảnh 2.

Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức quản lý ngành giáo dục, sáng 7-1

Bà Phan Ngọc Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Củ Chi, được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Củ Chi.

Ông Thái Kim Trọng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Nhân Đạo, được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Nhân Đạo .

Sở GD-ĐT TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý giáo dục ở ba khu vực - Ảnh 3.TP HCM: Điều động, bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

Hiện ở khu vực 1 (TPHCM cũ) có 2 trường THPT là Trường THPT Trần Khai Nguyên và Trường THPT Hùng Vương hiện chưa có hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũ ở 2 ngôi trường này đã nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1-11-2025 vừa qua. 

Tin liên quan

TPHCM: Điều động, bổ nhiệm nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

TPHCM: Điều động, bổ nhiệm nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM vừa điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhiều trường THPT trên địa bàn

TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý giáo dục ở 3 khu vực

(NLĐO)- Chiều 28-11, Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý giáo dục tại các trường THPT ở cả 3 khu vực

TP HCM: Điều động, bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

