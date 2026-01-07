Sáng 7-1, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhiều cán bộ quản lý giáo dục ở cả 3 khu vực.
Theo đó, bà Phạm Thị Thanh Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hữu Trang.
Bà Nguyễn Phạm Thùy Linh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Chánh, tiếp tục được bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Chánh.
Ông Nguyễn Gia Mến, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tạ Quang Bửu, được bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tạ Quang Bửu.
Ông Nguyễn Hữu Hùng Hào, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thánh Tôn, được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thánh Tôn.
Ông Lê Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (khu vực 3), được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (khu vực 3).
Ông Huỳnh Chí Thạch, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Phú Giáo, được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Phú Giáo.
Bà Trần Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Bình Tân, được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Bình Tân.
Bà Phan Ngọc Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Củ Chi, được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Củ Chi.
Ông Thái Kim Trọng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Nhân Đạo, được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Nhân Đạo
Hiện ở khu vực 1 (TPHCM cũ) có 2 trường THPT là Trường THPT Trần Khai Nguyên và Trường THPT Hùng Vương hiện chưa có hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũ ở 2 ngôi trường này đã nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1-11-2025 vừa qua.
