TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý giáo dục ở 3 khu vực

Theo quyết định của Sở GD-ĐT TPHCM, bà Trần Xuân Phương, Phó Chánh Văn phòng sở, được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (khu vực 3).
Bà Lương Bích Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương (khu vực 1), tiếp tục giữ vị trí Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương.
Bà Phạm Thị Minh Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên (khu vực 1), tiếp tục giữ vị trí Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên.
Bà Lý Thị Hồng Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ (khu vực 1), tiếp tục giữ vị trí Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ.
Ông Ngô Huy Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phước Kiển (khu vực 1), tiếp tục giữ vị trí Phó Hiệu trưởng Trường THPT THPT Phước Kiển.
Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc (khu vực 1), làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc.
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Ánh Dương Quận 12 (khu vực 1), làm Phó Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Ánh Dương Quận 12.
Bà Nguyễn Ngọc Chúc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (khu vực 2), làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi.
Ông Lê Văn Thúc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phước Bửu (khu vực 3), làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phước Bửu.
Ông Phan Thế Tài, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hòa Hội (khu vực 3), làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hòa Hội.
Ông Cái Hoàng Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Xuyên Mộc (khu vực 3), làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Xuyên Mộc.
Ông Trần Hưng Khiêm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bà Rịa (khu vực 3), làm Phó Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bà Rịa.
Ông Nguyễn Thế Khải, giáo viên Trường THPT Bình Chánh (khu vực 1), được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THP Bình Chánh,
Ông Nguyễn Hải Đăng, giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hòa (khu vực 1), được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Tân (khu vực 1).
Sau sáp nhập, ngành GD-ĐT TPHCM chia thành 3 khu vực, gồm khu vực 1 là TP HCM (cũ), khu vực 2 là Bình Dương (cũ) và khu vực 3 là Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).
Bình luận (0)