Ngày 27-12, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh, giáo viên toàn TP. Thông báo này gửi tới UBND các phường, xã, đặc khu, hiệu trưởng các trường THPT, các trung tâm GDTX GDNN-GDTX và các đơn vị trực thuộc.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM từ ngày 12-2-2026 (25 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 22-2-2026 (mùng 6 tháng Giêng Âm lịch).

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, hiệu trưởng chủ động và có thể linh hoạt, tạo điều kiện điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh nhưng không quá 2 tuần

Sở GD-ĐT TP, cho biết căn cứ kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 của UBND TPHCM, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục đơn vị và có thể linh hoạt, tạo điều kiện điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh nhưng không quá 2 tuần (2 tuần trong thời gian lịch nghỉ Tết như trên, bao gồm thứ 7 và chủ nhật).

Việc điều chỉnh phải đảm bảo nguyên tắc: Thực hiện đủ 35 tuần thực dạy, kiểm tra, đánh giá theo quy định; đảm bảo tiến độ, đủ thời lượng, chất lượng giáo dục và phù hợp với khung kế hoạch chung của TP.

Hôm qua (26-12), Chủ tịch UBND TPHCM đã có chỉ đạo thống nhất thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh từ ngày 12 đến hết 22-2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) theo đề xuất của Sở GD-ĐT.

