Giáo dục

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu không hình thức, đối phó khi khảo sát toàn học sinh lớp 5, 9, 11

Đặng Trinh

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT cung cấp các thông tin khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11

Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành hướng dẫn về thực hiện khảo sát toàn học sinh các lớp 5, 9 và 11 trên địa bàn TPHCM theo yêu cầu của bộ.

Cụ thể, theo Bộ GD-ĐT, thực hiện Quyết định số 3052/2024 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành kế hoạch tổng thể tổ chức triển khai chương trình đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh các lớp 5, 9, 11, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT trong cả nước cung cấp các thông tin khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục học sinh các lớp 5, 9 và 11, làm cơ sở đề xuất các giải pháp và chính sách về đổi mới hoạt động dạy và học đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình GDPT hiện hành nhằm nâng cao chất lượng GDPT và hội nhập quốc tế.

Theo Bộ GD-ĐT, mục tiêu của kế hoạch khảo sát nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chương trình GDPT hiện hành, đối với lớp 5 ở môn toán và tiếng Việt; lớp 9 và lớp 11 ở các môn: Toán, ngữ văn, tiếng Anh với quy mô cấp tỉnh/thành phố.

Cung cấp dữ liệu về kết quả học tập của học sinh theo môn học được đánh giá một cách tin cậy để xây dựng, điều chỉnh các chính sách và đề xuất các kiến nghị với Bộ GD-ĐT nhằm tối ưu hóa công tác chỉ đạo và triển khai chương trình GDPT hiện hành hiệu quả hơn; là cơ sở để các sở GD-ĐT tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng GDPT tại địa phương.

Đối tượng khảo sát là học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11 năm học 2025-2026

Đối tượng khảo sát là học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11 năm học 2025-2026

Đối tượng khảo sát là học sinh các lớp 5, 9 và 11 năm học 2025-2026; giáo viên dạy môn toán, tiếng Việt lớp 5 và giáo viên dạy môn toán, ngữ Văn, tiếng Anh lớp 9 và lớp 11 năm học 2025-2026; hiệu trưởng các trường, phụ huynh của các học sinh tham gia khảo sát.

Đối với lớp 5: Học sinh khảo sát môn toán và tiếng Việt trên giấy. Đối với lớp 9 và lớp 11: Học sinh sẽ thực hiện khảo sát 2/3 môn gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh. Khảo sát môn toán trắc nghiệm khách quan, ngữ văn và tiếng Anh học sinh làm bài trên máy tính, riêng môn toán tự luận làm trên giấy.

Bên cạnh đó, học sinh sẽ cần trả lời một bảng hỏi về bản thân, gia đình và trường học.

Đối với hiệu trưởng, giáo viên và phụ huynh học sinh sẽ thực hiện bảng hỏi trực tuyến để thu thập, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu không hình thức, đối phó khi khảo sát toàn học sinh lớp 5, 9, 11 - Ảnh 2.Chính thức công bố điểm khảo sát, điểm chuẩn vào lớp 6 ở TP Thủ Đức

(NLĐO)- Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức vừa chính thức công bố điểm khảo sát lớp 6 và điểm chuẩn vào 3 trường THCS ở địa phương này.

Để thực hiện các nội dung trên, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị bảo đảm 100% cán bộ quản lý và các cá nhân liên quan nắm rõ nội dung, yêu cầu, trách nhiệm thực hiện. Đối với các cơ sở giáo dục, thực hiện rà soát thực trạng tại đơn vị liên quan đến các nội dung thực hiện khảo sát. Khi xây dựng kế hoạch triển khai phải nêu rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện, người phụ trách và biện pháp tổ chức thực hiện. Triển khai thực hiện phải đồng bộ, đảm bảo đúng yêu cầu, không hình thức, không đối phó.


